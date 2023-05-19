«Валенсия» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (21.05.2023)

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вчера, 11:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу мадридского «Реала» составляет 2.17. Поставить на «Валенсию» можно по 3.15, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Валенсия» набрала 10 очков в пяти последних матчах чемпионата Испании и смогла исправить ситуацию, которая выходила из-под контроля. На данный момент команда занимает 14 место с 37 очками и еще не гарантировал себе место в Ла Лиге. Таким образом хозяевам нужно приложить максимум усилий, чтобы второй раз за неделю огорчить мадридский «Реал». Два последних матча «Валенсии» завершились победой над «Сельтой» (2:1) и ничьей с «Вильярреалом» (1:1).

«Реал» Мадрид потерпел сокрушительное поражение от «Манчестер Сити» (0:4) и вылетел из Лиги чемпионов. Тем не менее, команда провела неплохой сезон, где имеет хорошие шансы на второе место, а также забрала кубок Испании. В двух последних турах Ла Лиги мадридский «Реал» отличился победами над «Хетафе» (1:0) и «Осасуной» (2:1).

Информация для ставок

«Валенсия» выиграла лишь четыре матча из десяти последних матчей

«Реал» Мадрид проиграл три последних выездных поединка

«Реал» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Валенсии»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч будет непростым и большого количества мячей здесь ждать явно не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.