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«Валенсия» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (21.05.2023)

вчера, 11:37
Кроос Тони

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу мадридского «Реала» составляет 2.17. Поставить на «Валенсию» можно по 3.15, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.473.692.13
Pari 3.40 3.60 2.10

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Валенсия» набрала 10 очков в пяти последних матчах чемпионата Испании и смогла исправить ситуацию, которая выходила из-под контроля. На данный момент команда занимает 14 место с 37 очками и еще не гарантировал себе место в Ла Лиге. Таким образом хозяевам нужно приложить максимум усилий, чтобы второй раз за неделю огорчить мадридский «Реал». Два последних матча «Валенсии» завершились победой над «Сельтой» (2:1) и ничьей с «Вильярреалом» (1:1).

«Реал» Мадрид потерпел сокрушительное поражение от «Манчестер Сити» (0:4) и вылетел из Лиги чемпионов. Тем не менее, команда провела неплохой сезон, где имеет хорошие шансы на второе место, а также забрала кубок Испании. В двух последних турах Ла Лиги мадридский «Реал» отличился победами над «Хетафе» (1:0) и «Осасуной» (2:1).

Информация для ставок

  • «Валенсия» выиграла лишь четыре матча из десяти последних матчей
  • «Реал» Мадрид проиграл три последних выездных поединка
  • «Реал» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Валенсии»
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч будет непростым и большого количества мячей здесь ждать явно не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.22 1.37 2.10 1.79 1.67 2.30
Pari 2.07 1.77
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:46
В былые времена, когда Валенсия часто брала медали и звания в Испании, данный матч всегда носил статус центрального в Примере. Но и сейчас поклонники одного из самых лучших футбольных первенств в мире наверняка не без удовольствия глянут историческую дуэль между Валенсией и Реал Мадридом. В которой я все же попробую предположить не проигрыш "летучих мышей", всегда, вне зависимости от собственного состояния, рьяно вцепляющихся острыми когтями в тело РМ на родной Месталье. Ну а Мадрид, помимо страшного провала в Манчестере, сейчас уступает на выезде и Жироне 2:4 и Реал Сосьедаду 0:2!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:39
Победа Реала на классе и тб 2,5 общий !
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