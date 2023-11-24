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«Валенсия» — «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.11.2023)

вчера, 19:33
Валенсия

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Сельты», зайдет коэффициент 3.45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.223.323.55
Лига Ставок 2.19 3.25 3.50
Pari 2.20 3.35 3.55

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Валенсия» старается цепляться за каждый балл в этом сезоне, но не во всех матчах ей удается нащупать свою игру. Команда на данный момент занимает девятое место в таблице Ла Лиги и имеет в активе 18 очков, уступая «Лас-Пальмас» лишь по дополнительным показателям. В домашней встрече с аутсайдером у хозяев есть возможность улучшить свое турнирное положение. В прошлой игре «Валенсия» крупно проиграла «Реалу» (1:5), а ранее обыграла «Гранаду» (1:0).

«Сельта» практически не выигрывает в последнее время и нуждается в срочных изменениях. Коллектив занимает низкое для себя 18 место с семью баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. В выездном поединке с «Валенсией» для гостей будет хорошим достижением любой результат кроме поражения. Два последних матча «Сельты» завершились неудачей с «Атлетиком» (3:4) и ничьей с «Севильей» (1:1).

Информация для ставок

  • «Валенсия» выиграла только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Сельта» проиграла четыре из пяти поединков на выезде
  • «Валенсия» выиграла пять последних матчей у «Сельты»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды очень нестабильно выступают, поэтому победителя в матче предсказать сложно. Рекомендуем остановить выбор на тотале больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.65 1.71 2.23 1.36 3.28
Лига Ставок 2.27 1.64 1.68 2.20
Pari 1.70 2.20
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 21:48
Валенсия и Сельта, само собой, дважды пересекались друг с дружкой под эгидой прошлой Примеры. И тогда в обоих случаях "летучим мышам" удалось накрыть "кельтов" своими объемными крыльями - в результате голевых итогов 3:0 (на Месталье) и 2:1 (соответственно в Виго). В связи с чем жду и на этот раз не такую уж и фантастическую викторию со стороны гораздо более сильной и сейчас Валенсии, за очень классный и вкусный коэффициент.)
Гость
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