«Валенсия» — «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.11.2023)

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вчера, 19:33

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Сельты», зайдет коэффициент 3.45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Валенсия» старается цепляться за каждый балл в этом сезоне, но не во всех матчах ей удается нащупать свою игру. Команда на данный момент занимает девятое место в таблице Ла Лиги и имеет в активе 18 очков, уступая «Лас-Пальмас» лишь по дополнительным показателям. В домашней встрече с аутсайдером у хозяев есть возможность улучшить свое турнирное положение. В прошлой игре «Валенсия» крупно проиграла «Реалу» (1:5), а ранее обыграла «Гранаду» (1:0).

«Сельта» практически не выигрывает в последнее время и нуждается в срочных изменениях. Коллектив занимает низкое для себя 18 место с семью баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. В выездном поединке с «Валенсией» для гостей будет хорошим достижением любой результат кроме поражения. Два последних матча «Сельты» завершились неудачей с «Атлетиком» (3:4) и ничьей с «Севильей» (1:1).

Информация для ставок

«Валенсия» выиграла только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Сельта» проиграла четыре из пяти поединков на выезде

«Валенсия» выиграла пять последних матчей у «Сельты»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды очень нестабильно выступают, поэтому победителя в матче предсказать сложно. Рекомендуем остановить выбор на тотале больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.