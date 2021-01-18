«Вальядолид» — «Эльче». Прогноз на матч Ла Лиги (19.01.2021)

19 января «Вальядолид», которым владеет экс-форвард «Реала» Роналдо, встретится с «Эльче». Это будет очередной тур испанского первенства и один из немногих матчей, на которых стоит обратить внимание. Эксперты БК Бетсити сделали свой прогноз на грядущий поединок.
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2 : 2
завершен
19 января 2021, 21:00
вторник
Ставки букмекеров
Несмотря на плохую форму «Вальядолида», букмекеры БК Бетсити считают, что хозяева поля являются фаворитами этого противостояния. На победу «Вальядолида» рекомендуется сделать ставку с коэффициентом 1,90. Победу гостей оценили коэффициентом 4,50, а на ничью можно будет поставить с коэффициентом 3,30.
Форма команд
«Вальядолид» ужасен в нынешнем сезоне, команда идет на 17-й строчке в турнирной таблице и имеет 18 баллов в активе. Свой последний поединок команда выиграла со счетом 4:1. Однако форму команды Серхио Гонсалеса сложно назвать идеальной. У клуба отрицательная разница мячей в нынешнем сезоне Ла Лиги, а лучший бомбардир отметился всего тремя забитыми мячами.
«Эльче» под руководством аргентинца Хорхе Альмирона играет еще хуже, чем «Вальядолид». Клуб находится на 18-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе всего 16 баллов. Свой последний матч команда проиграла со счетом 2;0. Как и в случае с «Вальядолидом», у «Эльче» отрицательная разница забитых и пропущенных мячей.
Информация для ставок
- «Эльче» и «Вальядолид» имеют примерно одинаковое количество забитых и пропущенных (14-21 против 16-25 соответственно)
- В последних пяти встречах у «Вальядолида» три победы
- «Вальядолид» лучше играет в гостях, чем в домашних стенах
Прогноз
Это будет поединок за борьбу в середине турнирной таблице. Оба клуба не хотят сдаваться, букмекеры БК Бетсити считают, что можно сделать ставку на голы в обоих таймах с коэффициентом 2,05. Хозяева поля играют в атакующий футбол, часто открывая свои зоны для прохода нападающих противника и пропуская много голов.