«Вальядолид» — «Эльче». Прогноз на матч Ла Лиги (19.01.2021)

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18 января 2021, 12:31

19 января «Вальядолид», которым владеет экс-форвард «Реала» Роналдо, встретится с «Эльче». Это будет очередной тур испанского первенства и один из немногих матчей, на которых стоит обратить внимание. Эксперты БК Бетсити сделали свой прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Несмотря на плохую форму «Вальядолида», букмекеры БК Бетсити считают, что хозяева поля являются фаворитами этого противостояния. На победу «Вальядолида» рекомендуется сделать ставку с коэффициентом 1,90. Победу гостей оценили коэффициентом 4,50, а на ничью можно будет поставить с коэффициентом 3,30.

Форма команд

«Вальядолид» ужасен в нынешнем сезоне, команда идет на 17-й строчке в турнирной таблице и имеет 18 баллов в активе. Свой последний поединок команда выиграла со счетом 4:1. Однако форму команды Серхио Гонсалеса сложно назвать идеальной. У клуба отрицательная разница мячей в нынешнем сезоне Ла Лиги, а лучший бомбардир отметился всего тремя забитыми мячами.

«Эльче» под руководством аргентинца Хорхе Альмирона играет еще хуже, чем «Вальядолид». Клуб находится на 18-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе всего 16 баллов. Свой последний матч команда проиграла со счетом 2;0. Как и в случае с «Вальядолидом», у «Эльче» отрицательная разница забитых и пропущенных мячей.

Информация для ставок

«Эльче» и «Вальядолид» имеют примерно одинаковое количество забитых и пропущенных (14-21 против 16-25 соответственно)

В последних пяти встречах у «Вальядолида» три победы

«Вальядолид» лучше играет в гостях, чем в домашних стенах

Прогноз

Это будет поединок за борьбу в середине турнирной таблице. Оба клуба не хотят сдаваться, букмекеры БК Бетсити считают, что можно сделать ставку на голы в обоих таймах с коэффициентом 2,05. Хозяева поля играют в атакующий футбол, часто открывая свои зоны для прохода нападающих противника и пропуская много голов.