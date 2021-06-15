«Валюр» — «Брейдаблик»: прогноз на матч Высшей лиги Исландии (16.06.2021)

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вчера, 13:23

«Валюр» и «Брейдаблик» проведут очную встречу в рамках очередного тура чемпионата Исландии.

Ставки букмекеров

В этой игре симпатии букмекеров на стороне хозяев поля. Поставить на победу «Валюра» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.06. Ниже оцениваются шансы «Брейдаблика» набрать три очка – котировка на победу гостей составляет 3.18. Вероятность ничьи БК оценивает в 4.04.

Букмекеры полагают, что команды покажут результативный футбол. Исход ТБ (2,5) голов идет за 1.41, ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 2.82.

Форма команд

«Валюр» занимает второе место в турнирной таблице Высшей лиги, сыграв восемь матчей в чемпионате. В актив себе команда занесла пять побед и две ничьи, проиграв только один матч в прошлом туре «Стьярнану» (1:2).

Атака «Валюра» смогла забить 14 голов, а защита пропустила девять мячей. Команда уступает лидеру «Викингуру».

«Брейдаблик» тоже находится в неплохой форме. Команда выиграла четыре из пяти прошлых поединков в чемпионате Исландии. Эти результаты позволили сегодняшним гостям подняться на пятое место в общем зачете.

Информация для ставок

• 4 из 5 прошлых встреч соперников завершались вничью

• «Брейдаблик» не уступал «Валюру» в 3 прошлых гостевых матчах – две победы и одна ничья

• «Валюр» не проигрывал в 20 прошлых поединках на своем поле во всех турнирах

• В 5 последних дуэлях соперников прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Полагаем, что матч пройдет в упорной борьбе, а команды сыграют с акцентом на атаку. Предлагаем ставку ТБ (3) по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.83 на победу «Хафнарфьордура» в матче против «Стьярнана».