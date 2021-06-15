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«Валюр» — «Брейдаблик»: прогноз на матч Высшей лиги Исландии (16.06.2021)

вчера, 13:23

«Валюр» и «Брейдаблик» проведут очную встречу в рамках очередного тура чемпионата Исландии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.34 3.55 2.85
Мелбет 2.32 3.74 2.82
1XBET 2.32 3.74 2.82
BetBoom 2.24 3.60 2.80

Ставки букмекеров

В этой игре симпатии букмекеров на стороне хозяев поля. Поставить на победу «Валюра» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.06. Ниже оцениваются шансы «Брейдаблика» набрать три очка – котировка на победу гостей составляет 3.18. Вероятность ничьи БК оценивает в 4.04.

Букмекеры полагают, что команды покажут результативный футбол. Исход ТБ(2,5) голов идет за 1.41, ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 2.82.

Форма команд

«Валюр» занимает второе место в турнирной таблице Высшей лиги, сыграв восемь матчей в чемпионате. В актив себе команда занесла пять побед и две ничьи, проиграв только один матч в прошлом туре «Стьярнану» (1:2).

Атака «Валюра» смогла забить 14 голов, а защита пропустила девять мячей. Команда уступает лидеру «Викингуру».

«Брейдаблик» тоже находится в неплохой форме. Команда выиграла четыре из пяти прошлых поединков в чемпионате Исландии. Эти результаты позволили сегодняшним гостям подняться на пятое место в общем зачете.

Информация для ставок

• 4 из 5 прошлых встреч соперников завершались вничью
• «Брейдаблик» не уступал «Валюру» в 3 прошлых гостевых матчах – две победы и одна ничья
• «Валюр» не проигрывал в 20 прошлых поединках на своем поле во всех турнирах
• В 5 последних дуэлях соперников прошла ставка на ТБ(2,5)

Прогноз

Полагаем, что матч пройдет в упорной борьбе, а команды сыграют с акцентом на атаку. Предлагаем ставку ТБ(3) по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.83 на победу «Хафнарфьордура» в матче против «Стьярнана».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.28 1.59 1.82 1.92
Мелбет 2.39 1.64
1XBET 2.39 1.64
BetBoom 3.80 1.22 2.27 1.56 1.77 1.93
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 13:29
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Валюр»
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