«Валюр» — «Брейдаблик»: прогноз на матч Высшей лиги Исландии (16.06.2021)

«Валюр» и «Брейдаблик» проведут очную встречу в рамках очередного тура чемпионата Исландии.
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сегодня, 23:15
Ставки букмекеров
В этой игре симпатии букмекеров на стороне хозяев поля. Поставить на победу «Валюра» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.06. Ниже оцениваются шансы «Брейдаблика» набрать три очка – котировка на победу гостей составляет 3.18. Вероятность ничьи БК оценивает в 4.04.
Букмекеры полагают, что команды покажут результативный футбол. Исход ТБ(2,5) голов идет за 1.41, ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 2.82.
Форма команд
«Валюр» занимает второе место в турнирной таблице Высшей лиги, сыграв восемь матчей в чемпионате. В актив себе команда занесла пять побед и две ничьи, проиграв только один матч в прошлом туре «Стьярнану» (1:2).
Атака «Валюра» смогла забить 14 голов, а защита пропустила девять мячей. Команда уступает лидеру «Викингуру».
«Брейдаблик» тоже находится в неплохой форме. Команда выиграла четыре из пяти прошлых поединков в чемпионате Исландии. Эти результаты позволили сегодняшним гостям подняться на пятое место в общем зачете.
Информация для ставок
• 4 из 5 прошлых встреч соперников завершались вничью
• «Брейдаблик» не уступал «Валюру» в 3 прошлых гостевых матчах – две победы и одна ничья
• «Валюр» не проигрывал в 20 прошлых поединках на своем поле во всех турнирах
• В 5 последних дуэлях соперников прошла ставка на ТБ(2,5)
Прогноз
Полагаем, что матч пройдет в упорной борьбе, а команды сыграют с акцентом на атаку. Предлагаем ставку ТБ(3) по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Мелбет.
Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.83 на победу «Хафнарфьордура» в матче против «Стьярнана».