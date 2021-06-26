«Валюр» — «Филкир». Прогноз на матч чемпионата Исландии (27.06.2021)

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вчера, 22:00

В 10-м туре чемпионата Исландии лидер турнира «Валюр» примет дома «Филкир». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютным фаворитом встречи является «Валюр». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.55. В случае победы гостей зайдет коэффициент 6.1. Ничью предлагают по коэффициенту 4.05.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.58. Тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают по коэффициенту 2.4. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Валюр» занимает первое место в турнирной таблице и выглядит достаточно уверенно. В последних матчах команда продемонстрировала футбол хорошего качества и смогла обыграть «Лейкнир» (2:0), а также «Акурейри» (1:0). Прерывать свой победный путь коллектив не намерен и желает добавить очередные три очка в свою копилку.

«Филкир» находится в середине таблицы и занимает седьмое место. Команда также очень хорошо провела последние игры, где смогла добыть победы, обыграв «Акрамес» (3:1) в чемпионате и «Ульфарнир» (7:0) в Кубке Исландии. Коллектив будет стараться продемонстрировать свой уровень на фоне лидера и порадовать болельщиков положительным результатом.

Информация для ставок

«Валюр» выиграл семь раз в последних десяти играх

«Филкир» не выигрывает в гостях шесть матчей подряд

В последних пяти очных встречах победу одерживал «Валюр»

«Филкир» пропускает на выезде минимум два гола в восьми последних поединках из девяти

Прогноз

Мы увидим игру двух команд из разных частей турнирной таблицы. Преимуществом явно будут владеть хозяева поля и, скорее всего, смогут воплотить его в победный результат. Сделать ставку на победу «Валюра» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.55.

Ранее букмекеры предлагали поставить на ничейный результат в матче Евро-2020 между сборными Бельгии и Португалии по коэффициенту 3.22.