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«Венеция» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (27.11.2021)

26 ноября 2021, 19:59

В 14-м туре Серии А «Интер» приедет в гости к «Венеции». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Италия. Серия А 2021/2022
Венеция
Интер
0 : 2
завершен
27 ноября 2021, 22:45
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.024.991.40
Фонбет 9.00 5.00 1.35
Мелбет 9.87 5.36 1.35

Ставки букмекеров

«Интер» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 1.39. В то же время на победу хозяев коэффициент составляет 8.6. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.9.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3 мячей стоит всего 1.99. Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Интер» немного догнал ушедших вперед лидеров чемпионата Италии. Коллектив сейчас занимает третье место в турнирной таблице с 28 очками и отстает от «Наполи» и «Милана» всего на четыре балла. Предстоящий матч с новичком Серии А дает хорошие шансы подопечным Индзаги успешно продолжать погоню за прямыми конкурентами. В прошлом матче внутреннего первенства «Интер» обыграл на своем поле «Наполи» (3:2), а немного ранее разошелся миром с «Миланом» (1:1).

«Венеция», несмотря на статус новичка элитного итальянского дивизиона, совсем не потерялась и пытается набирать очки, где это возможно. Результатом смелой игры стало текущее 14-е место с 15 очками, что позволяет коллективу чувствовать себя более уверенно, имея небольшой отрыв от зоны вылета. В прошлом матче Серии А «Венеция» обыграла на выезде «Болонью» (1:0), а немного раньше оказалась сильнее «Ромы» на своем стадионе (3:2).

Информация для ставок

  • «Интер» проиграл один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Венеция» потерпела четыре поражения
  • «Венеция» забивает на своем поле в девяти поединках подряд
  • Четыре из пяти последних матчей «Интера» на выезде завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Интер» является большим фаворитом в этом матче. Команда успешно сокращает отставание от лидеров. Предлагаем сделать ставку на победу «Интера» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.11.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.91 1.28 2.41 1.63 1.92 1.99
Мелбет 2.55 1.54
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Gahi
Gahi
26 ноября в 21:34
Победа команды "Интер" в этом матче. Удачи
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