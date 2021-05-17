«Венеция» — «Лечче». Прогноз на матч плей-офф Серии B (17.05.2021)

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сегодня, 00:28

В полуфинальной стадии плей-офф второго по силе чемпионата Италии можно будет понаблюдать интересный поединок, — «Лечче» поборется с «Венецией» за проход в финал. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям и предлагают коэффициент на их победу – 2.7. Поверить в успех «Венеции» можно по котировке 2.75. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 3.15.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей по коэффициенту 1.92. На ТМ 2,5 коэффициент достигает 1.88.

Форма команд

«Лечче» проводит очень неуверенный отрезок и закончил чемпионат поражениями в последних поединках. Матч с «Венецией» станет результатом всей работы клуба, чтобы спустя много лет вернуться в Серию А и порадовать преданных болельщиков и руководство. В прошлых двух играх «Лечче» проиграл «Эмполи» (1:2) и сыграл вничью с «Реджиной 1914» (2:2).

«Венеция» на прошлой стадии только в дополнительное время смогла обыграть «Кьево» (3:2) и сейчас ее ждет более серьезный соперник. Команда показывает достаточно стабильную игру и давно не проигрывает. Перед матчем плей-офф последними поединками «Венеции» стали ничьи с «Читтаделлой» (1:1) и «Порденоне» (0:0).

Информация для ставок

«Лечче» проиграл четыре матча из последних десяти в чемпионате, а «Венеция» уступила только два раза

Четыре из шести последних матчей «Лечче» на выезде закончились тоталом больше 2,5 мячей

Последние восемь матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

«Венеция» не обыгрывает «Лечче» на своем поле уже шесть матчей подряд

Прогноз

Обе команды будут бороться до конца за выход в полуфинал. Предполагаем, что «Лечче» имеет больше шансов на успех, несмотря на не самую лучшую форму коллектива. Сделать ставку на победу «Лечче» можно по коэффициенту 2.7.

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