«Венеция» — «Лечче». Прогноз на матч плей-офф Серии B (17.05.2021)

В полуфинальной стадии плей-офф второго по силе чемпионата Италии можно будет понаблюдать интересный поединок, — «Лечче» поборется с «Венецией» за проход в финал. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям и предлагают коэффициент на их победу – 2.7. Поверить в успех «Венеции» можно по котировке 2.75. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 3.15.
Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей по коэффициенту 1.92. На ТМ 2,5 коэффициент достигает 1.88.
Форма команд
«Лечче» проводит очень неуверенный отрезок и закончил чемпионат поражениями в последних поединках. Матч с «Венецией» станет результатом всей работы клуба, чтобы спустя много лет вернуться в Серию А и порадовать преданных болельщиков и руководство. В прошлых двух играх «Лечче» проиграл «Эмполи» (1:2) и сыграл вничью с «Реджиной 1914» (2:2).
«Венеция» на прошлой стадии только в дополнительное время смогла обыграть «Кьево» (3:2) и сейчас ее ждет более серьезный соперник. Команда показывает достаточно стабильную игру и давно не проигрывает. Перед матчем плей-офф последними поединками «Венеции» стали ничьи с «Читтаделлой» (1:1) и «Порденоне» (0:0).
Информация для ставок
- «Лечче» проиграл четыре матча из последних десяти в чемпионате, а «Венеция» уступила только два раза
- Четыре из шести последних матчей «Лечче» на выезде закончились тоталом больше 2,5 мячей
- Последние восемь матчей между командами завершились исходом «обе забьют»
- «Венеция» не обыгрывает «Лечче» на своем поле уже шесть матчей подряд
Прогноз
Обе команды будут бороться до конца за выход в полуфинал. Предполагаем, что «Лечче» имеет больше шансов на успех, несмотря на не самую лучшую форму коллектива. Сделать ставку на победу «Лечче» можно по коэффициенту 2.7.
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