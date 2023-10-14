Венгрия — Сербия. Прогноз на матч квалификации Евро-2024 (14.10.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.6. Поверить в успех Венгрии можно по 3.05. Ничейный результат котируется цифрой 3.2.
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2 : 1
завершен
вчера, 21:45
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.17. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.7. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9.
Форма команд
Сборная Венгрии благодаря великолепным результатам в последних турах догнала Сербию в группе и даже обошла ее по дополнительным показателям. Коллектив имеет в своем активе десять баллов, но еще не гарантировала себе первые два места, ведь в двух очках от лидеров идет команда Черногории. В прошлом туре сборная Венгрии обыграла на выезде Сербию (2:1), а ранее оказалась сильнее Литвы на своем поле (2:0).
Сербия расслабилась в последних турах и упустила свое преимущество и лидерство. Команда идет на втором месте с 10 баллами и предстоящий матч с Венгрией будет решающим сразу для нескольких сборных. Предстоящий поединок можно смело называть одним из центральных в этот игровой день и к нему будет повышенный интерес. В прошлом туре отбора сборная Сербии обыграла на выезде Литву (3:1), а ранее уступила на своем поле команде Венгрии (1:2).
Информация для ставок
- Венгрия не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах
- Сборная Сербии выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Три из четырех последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Венгрия играет на своем поле и будет вести себя гораздо смелее против прямого конкурента. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.