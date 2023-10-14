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Венгрия — Сербия. Прогноз на матч квалификации Евро-2024 (14.10.2023)

вчера, 15:35
Венгрия

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.6. Поверить в успех Венгрии можно по 3.05. Ничейный результат котируется цифрой 3.2.

Отбор ЧЕ-2024
Венгрия
Сербия
ВыигрышВыигрышНичьяВыигрыш
2 : 1
завершен
вчера, 21:45
ВыигрышПроигрышНичьяВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.313.092.46
Лига Ставок 3.25 3.10 2.40

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.17. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.7. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

Сборная Венгрии благодаря великолепным результатам в последних турах догнала Сербию в группе и даже обошла ее по дополнительным показателям. Коллектив имеет в своем активе десять баллов, но еще не гарантировала себе первые два места, ведь в двух очках от лидеров идет команда Черногории. В прошлом туре сборная Венгрии обыграла на выезде Сербию (2:1), а ранее оказалась сильнее Литвы на своем поле (2:0).

Сербия расслабилась в последних турах и упустила свое преимущество и лидерство. Команда идет на втором месте с 10 баллами и предстоящий матч с Венгрией будет решающим сразу для нескольких сборных. Предстоящий поединок можно смело называть одним из центральных в этот игровой день и к нему будет повышенный интерес. В прошлом туре отбора сборная Сербии обыграла на выезде Литву (3:1), а ранее уступила на своем поле команде Венгрии (1:2).

Информация для ставок

  • Венгрия не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах
  • Сборная Сербии выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Три из четырех последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Венгрия играет на своем поле и будет вести себя гораздо смелее против прямого конкурента. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.75 1.62 2.38
Лига Ставок 2.10 1.76 1.59 2.38
Все комментарии
asraeil
asraeil
вчера в 17:25
Сербия, как и полагается фавориту группы, стартовала в отборочном цикле к Евро-2024 с двух уверенных побед: над Литвой (2-0 дома) и Черногорией (2-0) в гостях. Но вот два следующих турах сложились для "белых орлов" неудачно. Сначала сборная сенсационно поделила очки в Болгарии с хозяевами (1-1), а затем и вовсе в родных стенах уступила Венгрии (1-2), пропустив мадьяров в лидеры таблицы. Однако, склоняюсь, что сербы всё же выйдут на Евро с первой строчки в группе, а во втором поединке против дружины Марко Росси как минимум не проиграют. Всё-таки у гостей сборная посильнее, на мой взгляд, в ней играет больше классных футболистов из топовых европейских команд.
Гость
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