Венгрия — Сербия. Прогноз на матч квалификации Евро-2024 (14.10.2023)

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вчера, 15:35

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.6. Поверить в успех Венгрии можно по 3.05. Ничейный результат котируется цифрой 3.2.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.17. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.7. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

Сборная Венгрии благодаря великолепным результатам в последних турах догнала Сербию в группе и даже обошла ее по дополнительным показателям. Коллектив имеет в своем активе десять баллов, но еще не гарантировала себе первые два места, ведь в двух очках от лидеров идет команда Черногории. В прошлом туре сборная Венгрии обыграла на выезде Сербию (2:1), а ранее оказалась сильнее Литвы на своем поле (2:0).

Сербия расслабилась в последних турах и упустила свое преимущество и лидерство. Команда идет на втором месте с 10 баллами и предстоящий матч с Венгрией будет решающим сразу для нескольких сборных. Предстоящий поединок можно смело называть одним из центральных в этот игровой день и к нему будет повышенный интерес. В прошлом туре отбора сборная Сербии обыграла на выезде Литву (3:1), а ранее уступила на своем поле команде Венгрии (1:2).

Информация для ставок

Венгрия не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

Сборная Сербии выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из четырех последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Венгрия играет на своем поле и будет вести себя гораздо смелее против прямого конкурента. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.