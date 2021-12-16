«Венло» — «Осс». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (17.12.2021)

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16 декабря 2021, 15:59

В рамках 20-го тура Первого дивизиона Нидерландов «Венло» примет «Осс». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Венло». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа «Осс» в 3.05.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.63.

Форма команд

В этом сезоне «Венло» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 23 балла. У команды семь побед, два ничейных результата и десять поражений. Всего «Венло» забил 21 мяч и пропустил 25 голов. В последних встречах нидерландский коллектив проиграл клубу «Утрехт-2», а также выиграл у «Телстара» и сыграл вничью с «Родой».

«Осс» расположился в нынешнем сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 15 баллов. У команды три победы, шесть ничьих и десять поражений. У «Осс» 20 забитых голов и 31 пропущенный мяч. В последних встречах «Осс» не может похвастаться хорошим уровнем игры, коллектив сыграл вничью с командой «Аякс-2», а также поделил очки с «Маастрихтом» и «Телстаром».

Информация для ставок

«Венло» выиграл два матча из последних пяти

«Осс» не побеждает 16 матчей подряд

«Венло» забил четыре мяча в трех последних встречах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «обе команды забьют и „Венло“ победит» по коэффициенту 3.95. Оба клуба в последних матчах выглядят не лучшим образом, но «Венло» смотрится все же предпочтительнее на фоне своего оппонента, именно поэтому клуб считается фаворитом.