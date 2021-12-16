ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыНидерланды. Первый дивизион 2021/2022

«Венло» — «Осс». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (17.12.2021)

16 декабря 2021, 15:59

В рамках 20-го тура Первого дивизиона Нидерландов «Венло» примет «Осс». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Венло
Осс
2 : 3
завершен
17 декабря 2021, 22:00
пятница
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Венло». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа «Осс» в 3.05.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.63.

Форма команд

В этом сезоне «Венло» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 23 балла. У команды семь побед, два ничейных результата и десять поражений. Всего «Венло» забил 21 мяч и пропустил 25 голов. В последних встречах нидерландский коллектив проиграл клубу «Утрехт-2», а также выиграл у «Телстара» и сыграл вничью с «Родой».

«Осс» расположился в нынешнем сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 15 баллов. У команды три победы, шесть ничьих и десять поражений. У «Осс» 20 забитых голов и 31 пропущенный мяч. В последних встречах «Осс» не может похвастаться хорошим уровнем игры, коллектив сыграл вничью с командой «Аякс-2», а также поделил очки с «Маастрихтом» и «Телстаром».

Информация для ставок

  • «Венло» выиграл два матча из последних пяти
  • «Осс» не побеждает 16 матчей подряд
  • «Венло» забил четыре мяча в трех последних встречах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «обе команды забьют и „Венло“ победит» по коэффициенту 3.95. Оба клуба в последних матчах выглядят не лучшим образом, но «Венло» смотрится все же предпочтительнее на фоне своего оппонента, именно поэтому клуб считается фаворитом.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.85 1.62 2.40
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021 Комментарии12
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футбол
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября 2021 Комментарии25
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноября 2021Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии6
Все комментарии
shlomo
shlomo
16 декабря 2021 в 20:09
Хозяева не проиграют...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100