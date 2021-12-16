«Венло» — «Осс». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (17.12.2021)

В рамках 20-го тура Первого дивизиона Нидерландов «Венло» примет «Осс». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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2 : 3
завершен
17 декабря 2021, 22:00
пятница
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Венло». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа «Осс» в 3.05.
Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.63.
Форма команд
В этом сезоне «Венло» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 23 балла. У команды семь побед, два ничейных результата и десять поражений. Всего «Венло» забил 21 мяч и пропустил 25 голов. В последних встречах нидерландский коллектив проиграл клубу «Утрехт-2», а также выиграл у «Телстара» и сыграл вничью с «Родой».
«Осс» расположился в нынешнем сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 15 баллов. У команды три победы, шесть ничьих и десять поражений. У «Осс» 20 забитых голов и 31 пропущенный мяч. В последних встречах «Осс» не может похвастаться хорошим уровнем игры, коллектив сыграл вничью с командой «Аякс-2», а также поделил очки с «Маастрихтом» и «Телстаром».
Информация для ставок
- «Венло» выиграл два матча из последних пяти
- «Осс» не побеждает 16 матчей подряд
- «Венло» забил четыре мяча в трех последних встречах
Прогноз
В этой игре можно сделать ставку на «обе команды забьют и „Венло“ победит» по коэффициенту 3.95. Оба клуба в последних матчах выглядят не лучшим образом, но «Венло» смотрится все же предпочтительнее на фоне своего оппонента, именно поэтому клуб считается фаворитом.