«Вердер» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (12.11.2022)

1668152374

вчера, 10:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «РБ Лейпциг». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Вердера» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Вердер» получил в прошлом туре разгромное поражение от «Баварии» (1:6), но такой удар вряд ли повлияет на команду, ведь в целом она показывает очень неплохие результаты. Перед стартом очередного тура коллектив из Бремена расположился на седьмом месте с 21 баллом и готов побороться за очки с «РБ Лейпциг». До матча с чемпионом Германии, «Вердер» обыграл на своем поле «Шальке-04» (2:1).

«РБ Лейпциг» при Марко Розе показывает красивый футбол и отличные результаты, ведь серия без поражений команды тянется уже довольно давно. Сейчас клуб занимает пятое место с 25 очками, однако отстает от ближайшего соперника всего на один пункт и имеет шансы его обойти при определенном стечении обстоятельств. Два последних матча «РБ Лейпциг» завершились победами над «Фрайбургом» и «Хоффенхаймом» с одинаковым счетом (3:1).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Вердер» забивал в семи из десяти последних матчах во всех турнирах

Шесть из семи поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Вердер» проиграл четыре из пяти последних встреч с «РБ Лейпциг»

Прогноз