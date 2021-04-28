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«Вердер» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Кубка Германии (30.04.21)

вчера, 08:08

В полуфинальном матче Кубка Германии «РБ Лейпциг» приедет в гости к «Вердеру» из Бремена. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.795.011.32
Лига Ставок 9.40 5.40 1.33
Фонбет 9.20 4.90 1.35
Мелбет 11.00 5.80 1.32
1XBET 3.80 7.60 1.42
BetBoom 9.60 5.00 1.32

Ставки букмекеров

Явными фаворитами матча букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в БК Мелбет по коэффициенту 1.33. В случае победы «Вердера» зайдет коэффициент 9.2. Ничью можно сыграть по коэффициенту 5.2.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.67 на ТБ 2.5 и 2.2 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» котируется в 1.99.

Форма команд

«РБ Лейпциг» практически не имеет шансов на чемпионство, поэтому попробует завоевать кубковый трофей. Отметим, что лидирующая в чемпионате «Бавария» вылетела из турнира ещё на стадии 1/16 финала. В прошлом туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» обыграл «Штутгарт» (2:0), а туром ранее уступил «Кёльну» (1:2).

«Вердер» проиграл 7 матчей подряд в чемпионате Германии, однако сумел добраться до полуфинала кубка страны. Выход в финал турнира станет маленькой сенсацией Кубка Германии. В последних двух турах «Вердер» проиграл «Майнцу» (0:1) и «Униону» (1:3).

Информация для ставок

  • «РБ Лейпциг» проиграл 3 из 10 последних матчей, в то время как «Вердер» уступил в 7 из 10 поединков
  • «Вердер» не может забить более двух мячей за игру более чем в 15 домашних матчах
  • «РБ Лейпциг» выиграл четыре последних матча у «Вердера»
  • Пять из шести матчей между командами в Бремене закончились тоталом больше 2.5 мячей.

Прогноз

«РБ Лейпциг» является явным фаворитом этой встречи и находится в гораздо лучшей форме, чем хозяева. Предполагаем, что гости уже в первом тайме обозначат свое преимущество. Сделать ставку на победу «Лейпцига» в первом тайме можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.64 1.77 2.06
Лига Ставок 2.23 1.66 1.75 2.09
Мелбет 2.33 1.70
1XBET 3.60 1.32 2.90 1.35 1.76 2.12
BetBoom 3.50 1.27 2.16 1.63 1.70 2.05
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STVA 1
STVA 1
вчера в 08:13
Гости не проиграют
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