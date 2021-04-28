«Вердер» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Кубка Германии (30.04.21)

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вчера, 08:08

В полуфинальном матче Кубка Германии «РБ Лейпциг» приедет в гости к «Вердеру» из Бремена. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами матча букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в БК Мелбет по коэффициенту 1.33. В случае победы «Вердера» зайдет коэффициент 9.2. Ничью можно сыграть по коэффициенту 5.2.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.67 на ТБ 2.5 и 2.2 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» котируется в 1.99.

Форма команд

«РБ Лейпциг» практически не имеет шансов на чемпионство, поэтому попробует завоевать кубковый трофей. Отметим, что лидирующая в чемпионате «Бавария» вылетела из турнира ещё на стадии 1/16 финала. В прошлом туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» обыграл «Штутгарт» (2:0), а туром ранее уступил «Кёльну» (1:2).

«Вердер» проиграл 7 матчей подряд в чемпионате Германии, однако сумел добраться до полуфинала кубка страны. Выход в финал турнира станет маленькой сенсацией Кубка Германии. В последних двух турах «Вердер» проиграл «Майнцу» (0:1) и «Униону» (1:3).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» проиграл 3 из 10 последних матчей, в то время как «Вердер» уступил в 7 из 10 поединков

«Вердер» не может забить более двух мячей за игру более чем в 15 домашних матчах

«РБ Лейпциг» выиграл четыре последних матча у «Вердера»

Пять из шести матчей между командами в Бремене закончились тоталом больше 2.5 мячей.

Прогноз

«РБ Лейпциг» является явным фаворитом этой встречи и находится в гораздо лучшей форме, чем хозяева. Предполагаем, что гости уже в первом тайме обозначат свое преимущество. Сделать ставку на победу «Лейпцига» в первом тайме можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.85.