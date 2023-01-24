«Вердер» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (25.01.2023)

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вчера, 22:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Унион». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Вердера» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Вердер» получил в прошлом туре разгромное поражение от «Кельна» (1:7), которое нужно как можно быстрее забыть, ведь в целом команда показывает неплохие результаты, несмотря на три поражения в Бундеслиге подряд. Перед стартом очередного тура бременский клуб занимает 10 место с 21 баллом и при хорошем раскладе может забрать очки у «Униона», который идет в группе лидеров. Ранее «Вердер» выиграл товарищеский поединок у «Шальке-04» (1:0).

«Унион» смог в прошлом туре одержать волевую и сложную победу, что позволило коллективу остаться в группе лидеров, а именно на четвертом месте с 30 баллами. Теперь команде очень важно продолжать стабильно набирать баллы, ведь главная конкуренция за первые четыре места начинается прямо сейчас. Два последних матча «Унион» завершил победой над «Хоффенхаймом» в Бундеслиге (3:1) и «Жилиной» (товарищеский) с одинаковым счетом (3:1).

Информация для ставок

«Унион» одержал уже семь побед подряд во всех турнирах

«Вердер» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Унион» выиграл три последних матча у «Вердера»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативным и команды порадуют зрителей забитыми мячами, что подтверждает статистика личных встреч. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.