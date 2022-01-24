«Вест Бромвич — „Престон Норт Энд“. Прогноз на матч Чемпионшипа (26.01.2022)

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вчера, 16:53

26 января 2022 года «Вест Бромвич» примет «Престон Норд Энд» в рамках 25-го тура Чемпионшипа в Англии. Этот матч пройдет на стадионе «Хоторнс» в Вест Бромвиче. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Великобритании.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка является «Вест Бромвич». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.62. Ничейный исход оценивается в 3.85, а победа «Престона» в 5.80. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Вест Бромвич» в нынешнем сезоне Чемпионшипа идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 45 баллов. У команды 12 побед, девять ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 34 гола и пропустил 20 мячей. В последних встречах эта команда победила «Петерборо Юнайтед» со счетом 3:0, а также проиграла КПР 1:0 и сыграла вничью с «Кардифф Сити» 1:1. У коллектива получается далеко не все, что ему бы хотелось, особенно в атаке.

«Престон» в нынешнем сезоне идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 балла. У команды восемь побед, девять ничьих и девять поражений. Клуб забил 29 голов и пропустил 33 мяча. В последних встречах «Престон» проиграл «Суонси» со счетом 1:0, а также сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» 2:2 и поделил очки с «Бирмингемом» 1:1, У команды все еще хуже, чем у оппонента.

Информация для ставок

«Престон» не побеждает четыре поединка кряду

«Вест Бромвич» победил в одном матче из последних пяти

У «Престона» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на ничья или победа «Престона» по коэффициенту 2.30. Несмотря на плохие результаты, этот клуб может преподнести своему оппоненту сюрприз и удивить всю общественность.

