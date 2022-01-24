«Вест Бромвич — „Престон Норт Энд“. Прогноз на матч Чемпионшипа (26.01.2022)

26 января 2022 года «Вест Бромвич» примет «Престон Норд Энд» в рамках 25-го тура Чемпионшипа в Англии. Этот матч пройдет на стадионе «Хоторнс» в Вест Бромвиче. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Великобритании.
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завтра, 23:00
Ставки букмекеров
По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка является «Вест Бромвич». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.62. Ничейный исход оценивается в 3.85, а победа «Престона» в 5.80. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Вест Бромвич» в нынешнем сезоне Чемпионшипа идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 45 баллов. У команды 12 побед, девять ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 34 гола и пропустил 20 мячей. В последних встречах эта команда победила «Петерборо Юнайтед» со счетом 3:0, а также проиграла КПР 1:0 и сыграла вничью с «Кардифф Сити» 1:1. У коллектива получается далеко не все, что ему бы хотелось, особенно в атаке.
«Престон» в нынешнем сезоне идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 балла. У команды восемь побед, девять ничьих и девять поражений. Клуб забил 29 голов и пропустил 33 мяча. В последних встречах «Престон» проиграл «Суонси» со счетом 1:0, а также сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» 2:2 и поделил очки с «Бирмингемом» 1:1, У команды все еще хуже, чем у оппонента.
Информация для ставок
- «Престон» не побеждает четыре поединка кряду
- «Вест Бромвич» победил в одном матче из последних пяти
- У «Престона» три забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на ничья или победа «Престона» по коэффициенту 2.30. Несмотря на плохие результаты, этот клуб может преподнести своему оппоненту сюрприз и удивить всю общественность.