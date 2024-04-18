«Вест Хэм» — «Байер». Прогноз на матч Лиги Европы (18.04.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 1.8. Успех английского клуба оценивается по коэффициенту 4.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.95.
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.7. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«Вест Хэм» в первой встрече держался практически весь матч, но против «Байера» даже это не работает. Два пропущенных мяча в конце поединка оставляют «молотобойцам» очень мало шансов. Теперь команде необходимо забивать как можно быстрее и при этом сдерживать атакующую линию соперника, которая может выстрелить в любую минуту поединка. Два последних матча «Вест Хэма» завершились поражением от «Байера» (0:2) и «Фулхэма» (0:2).
«Байер» официально стал чемпионом Германии в первый раз и находится в отличном настроении, а первая победа с разницей в два мяча оставляет команде огромные шансы на выход в полуфинал Лиги Европы. Тем не менее, гостям нельзя расслабляться, ведь соперник достаточно серьезный и может не простить осечки «фармацевтов». Два последних матча «Байера» в чемпионате завершились разгромом «Вердера» (5:0) и минимальной победой на выезде над «Унионом» (1:0).
Информация для ставок
- «Вест Хэм» выиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Байер» выиграл восемь из десяти последних выездных поединков
- Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Байер» является фаворитом в этой встрече, и мы предполагаем, что клуб из Леверкузена еще раз добьется успеха и выйдет в полуфинал. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.