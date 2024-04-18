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«Вест Хэм» — «Байер». Прогноз на матч Лиги Европы (18.04.2024)

сегодня, 15:12
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 1.8. Успех английского клуба оценивается по коэффициенту 4.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.95.

Лига Европы 2023/2024
Вест Хэм
Байер
ПроигрышВыигрышПроигрышВыигрышВыигрыш
- : -
сегодня, 22:00
0 - 2
Первый матч
ВыигрышВыигрышНичьяВыигрышВыигрыш

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.7. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Вест Хэм» в первой встрече держался практически весь матч, но против «Байера» даже это не работает. Два пропущенных мяча в конце поединка оставляют «молотобойцам» очень мало шансов. Теперь команде необходимо забивать как можно быстрее и при этом сдерживать атакующую линию соперника, которая может выстрелить в любую минуту поединка. Два последних матча «Вест Хэма» завершились поражением от «Байера» (0:2) и «Фулхэма» (0:2).

«Байер» официально стал чемпионом Германии в первый раз и находится в отличном настроении, а первая победа с разницей в два мяча оставляет команде огромные шансы на выход в полуфинал Лиги Европы. Тем не менее, гостям нельзя расслабляться, ведь соперник достаточно серьезный и может не простить осечки «фармацевтов». Два последних матча «Байера» в чемпионате завершились разгромом «Вердера» (5:0) и минимальной победой на выезде над «Унионом» (1:0).

Информация для ставок

  • «Вест Хэм» выиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Байер» выиграл восемь из десяти последних выездных поединков
  • Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Байер» является фаворитом в этой встрече, и мы предполагаем, что клуб из Леверкузена еще раз добьется успеха и выйдет в полуфинал. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.

Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 17:09
Получится ли скопировать карабахскую прыть у Вест Хэма хотя бы в ответной схватке с Байером? По моему мнению, не только пропущенные голы здесь не добро светят новоиспеченному чемпиону Германии, но и также первое поражение в сезоне. Потому что победитель прошлой Лиги Конференций ой как опасен в родных стенах, где был просто разорван недавно на британский флаг вышеупомянутый коллега "фармацевтов" Фрайбург. В связи с чем жду здесь вполне вероятный ИТБ 1.5 от "молотков", которым никак нельзя забивать меньше...
Гость
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