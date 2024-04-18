«Вест Хэм» — «Байер». Прогноз на матч Лиги Европы (18.04.2024)

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сегодня, 15:12

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 1.8. Успех английского клуба оценивается по коэффициенту 4.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.95.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.7. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Вест Хэм» в первой встрече держался практически весь матч, но против «Байера» даже это не работает. Два пропущенных мяча в конце поединка оставляют «молотобойцам» очень мало шансов. Теперь команде необходимо забивать как можно быстрее и при этом сдерживать атакующую линию соперника, которая может выстрелить в любую минуту поединка. Два последних матча «Вест Хэма» завершились поражением от «Байера» (0:2) и «Фулхэма» (0:2).

«Байер» официально стал чемпионом Германии в первый раз и находится в отличном настроении, а первая победа с разницей в два мяча оставляет команде огромные шансы на выход в полуфинал Лиги Европы. Тем не менее, гостям нельзя расслабляться, ведь соперник достаточно серьезный и может не простить осечки «фармацевтов». Два последних матча «Байера» в чемпионате завершились разгромом «Вердера» (5:0) и минимальной победой на выезде над «Унионом» (1:0).

Информация для ставок

«Вест Хэм» выиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

«Байер» выиграл восемь из десяти последних выездных поединков

Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Байер» является фаворитом в этой встрече, и мы предполагаем, что клуб из Леверкузена еще раз добьется успеха и выйдет в полуфинал. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.