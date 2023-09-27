«Вест Хэм» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (30.09.2023)

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вчера, 10:58

Ставки букмекеров

Фаворитами в этом матче букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.48. В случае победы «Шеффилд Юнайтед», зайдет коэффициент 6.7. Ничью можно выбрать по 4.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Вест Хэм» смог набрать 10 очков после шести стартовых туров АПЛ , что можно назвать вполне удовлетворительным результатов. Команда параллельно принимает участие в Лиге Европы и тренерскому штабу приходится ротировать состав. Тем не менее, в матче с новичком АПЛ от «молотобойцев» ждут уверенной победы. В прошлом туре «Вест Хэм» уступил на выезде «Ливерпулю» (1:3), а в Лиге Европы с тем же счетом одолел «Бачка-Топола» (3:1).

«Шеффилд Юнайтед» в прошлом туре потерпел сокрушительное домашнее поражение от «Ньюкасл Юнайтед» (0:8) и теперь команде необходимо это пережить. Коллектив занимает последнее место с одним баллом и нуждается в изменениях, иначе может так и остаться на дне турнирной таблицы. Еще в одном матче чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» проиграл на выезде «Тоттенхэму» (1:2).

Информация для ставок

Девять из десяти матчей «Вест Хэма» завершились исходом «обе забьют»

«Шеффилд Юнайтед» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из пяти поединков между клубами завершились ничьими в основное время

Прогноз

«Вест Хэм» постарается завладеть преимуществом на своем стадионе и добиться очень важной победы, которая позволит при удачном стечении обстоятельств подняться вверх по таблице. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 1.48 в букмекерской конторе Лига Ставок.