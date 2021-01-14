«Виченца» — «Фрозиноне». Прогноз на матч итальянской Серии В (15.01.2021)

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14 января 2021, 16:10

«Виченца Виртус» и «Фрозиноне» сыграют 15 января в рамках 18-го тура итальянской Серии В. Прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч вы найдёте в нашей статье.

Ставки букмекеров

Фаворита в данном матче очень сложно выявить, обе команды равны почти во всём. Фонбет предлагает сделать ставки на победу «Виченцы» за котировку 2.85. Заключить пари на то, что выездную победу оформит «Фрозиноне», можно за 2.85, ничья котируется в 2.90.

Команды нечасто демонстрируют забивной и красивый футбол. БК предлагает сделать прогноз на тотал матча больше 1,5 голов с коэффициентом 1.36, меньше – 3.00.

Форма команд

«Виченца» в прошлом матче спокойно обыграла «Брешию» (3:0), прервав серию из трех матчей без побед. Команда идёт в середине турнирной таблицы, занимая 13-е место (19 очков).

«Фрозиноне», проиграв СПАЛу в последнем туре, занимает восьмую строчку в чемпионате (25 очков).

Но за последние 4 матча команда набрала лишь два очка и забила два гола, что явно усложняет ее дальнейшие шансы и мечты на высокие места.

Информация для ставок

В 10 последних матчах «Фрозиноне» выиграл лишь 3 раза

«Фрозиноне» занимает третье место в таблице игр на выезде

«Виченца» занимает третье место с конца по играм в домашних стенах

Прогноз

«Фрозиноне» уже четыре матча не чувствует вкуса побед, так что команда едет в гости очень разозленной и готовой выложиться на все 100% ради победы и возвращения в борьбу за высокие места. В свою очередь «Виченца» захочет улучшить свои результаты, поднять настроение своим болельщикам набранными очками.

Предлагаем ставку с двойным исходом на «Фрозиноне» с коэффициентом 1.42 на БК Фонбет.

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