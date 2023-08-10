«Вильярреал» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.08.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Поверить в победу «Бетиса» можно по коэффициенту 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.9.
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13 августа 2023, 20:30
воскресенье
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.13.
Форма команд
В прошлом сезоне «Вильярреал» смог занять лишь пятое место в Ла Лиге и останется без Лиги Чемпионов. Тем не менее, «желтая субмарина» сыграет в группе Лиги Европы и может даже побороться за победу в турнире. В домашнем матче с «Бетисом» хозяева постараются захватить преимущество и добиться итоговой победы. Два последних товарищеских матча «Вильярреала» завершились ничьей с «Брайтоном» (1:1), а ранее уступил «Вальядолиду» (2:3).
«Бетис» может быть разочарован своим выступлением во второй половине сезона, ведь потерял возможность квалифицироваться в Лигу чемпионов. Команда также сыграет в Лиге Европы и постарается более стабильно выступить в чемпионате Испании. Уже в первом туре «бело-зеленым» предстоит сложная задача, поэтому даже ничья станет хорошим достижением. В прошлой товарищеской игре «Бетис» уступил на своем поле «Реал» Сосьедад (0:1), а ранее минимально уступил «Севилье» (0:1).
Информация для ставок
- «Вильярреал» не может выиграть уже пять последних товарищеских поединков
- Четыре из шести последних выездных матчей «Бетиса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчей при одной ничьей
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды очень мало забивают друг другу в личных встречах и в этот раз вряд ли ситуация сильно изменится. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.13.