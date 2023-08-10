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«Вильярреал» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.08.2023)

сегодня, 16:37
Вильярреал

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Поверить в победу «Бетиса» можно по коэффициенту 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.813.974.41
Pari 1.75 3.90 4.40

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.13.

Форма команд

В прошлом сезоне «Вильярреал» смог занять лишь пятое место в Ла Лиге и останется без Лиги Чемпионов. Тем не менее, «желтая субмарина» сыграет в группе Лиги Европы и может даже побороться за победу в турнире. В домашнем матче с «Бетисом» хозяева постараются захватить преимущество и добиться итоговой победы. Два последних товарищеских матча «Вильярреала» завершились ничьей с «Брайтоном» (1:1), а ранее уступил «Вальядолиду» (2:3).

«Бетис» может быть разочарован своим выступлением во второй половине сезона, ведь потерял возможность квалифицироваться в Лигу чемпионов. Команда также сыграет в Лиге Европы и постарается более стабильно выступить в чемпионате Испании. Уже в первом туре «бело-зеленым» предстоит сложная задача, поэтому даже ничья станет хорошим достижением. В прошлой товарищеской игре «Бетис» уступил на своем поле «Реал» Сосьедад (0:1), а ранее минимально уступил «Севилье» (0:1).

Информация для ставок

  • «Вильярреал» не может выиграть уже пять последних товарищеских поединков
  • Четыре из шести последних выездных матчей «Бетиса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчей при одной ничьей
  • Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды очень мало забивают друг другу в личных встречах и в этот раз вряд ли ситуация сильно изменится. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.13.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.42 1.34 2.17 1.75 1.70 2.24
Pari 2.13 1.70
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:41
Стартовый матч - скорее всего команды будут думать больше об обороне. ТМ 2,5.
Гость
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