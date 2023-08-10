«Вильярреал» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.08.2023)

1691674654

сегодня, 16:37

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Поверить в победу «Бетиса» можно по коэффициенту 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.13.

Форма команд

В прошлом сезоне «Вильярреал» смог занять лишь пятое место в Ла Лиге и останется без Лиги Чемпионов. Тем не менее, «желтая субмарина» сыграет в группе Лиги Европы и может даже побороться за победу в турнире. В домашнем матче с «Бетисом» хозяева постараются захватить преимущество и добиться итоговой победы. Два последних товарищеских матча «Вильярреала» завершились ничьей с «Брайтоном» (1:1), а ранее уступил «Вальядолиду» (2:3).

«Бетис» может быть разочарован своим выступлением во второй половине сезона, ведь потерял возможность квалифицироваться в Лигу чемпионов. Команда также сыграет в Лиге Европы и постарается более стабильно выступить в чемпионате Испании. Уже в первом туре «бело-зеленым» предстоит сложная задача, поэтому даже ничья станет хорошим достижением. В прошлой товарищеской игре «Бетис» уступил на своем поле «Реал» Сосьедад (0:1), а ранее минимально уступил «Севилье» (0:1).

Информация для ставок

«Вильярреал» не может выиграть уже пять последних товарищеских поединков

Четыре из шести последних выездных матчей «Бетиса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчей при одной ничьей

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды очень мало забивают друг другу в личных встречах и в этот раз вряд ли ситуация сильно изменится. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.13.