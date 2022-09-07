Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Вильярреал» — «Лех». Прогноз на матч Лиги Конференции (08.09.2022)

сегодня, 03:13
Вильярреал

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 1.25. Поставить на «Лех» можно по 11.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.226.5712.00
Лига Ставок 1.24 6.20 11.00
Мелбет 1.23 6.25 10.50
1XBET 1.23 6.25 10.50

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.7 Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Вильярреал» был полуфиналистом в прошлогодней Лиге Чемпионов, поэтому в этом турнире эксперты отдают команде место одного из фаворитов. Коллектив обязан спокойно выходить из группы и доходить до поздних стадий турнира. В чемпионате Испании клуб идет на третьем месте с 10 очками и наверняка будет ротировать состав на эту встречу. В прошлой игре «Вильярреал» разгромил «Эльче» (4:0), а ранее разошелся миром с «Хетафе» (0:0).

«Лех» представляет чемпионат Польши и место в групповом этапе Лиги Конференций стало хорошим результатом. Вероятнее всего, команда постарается навязать борьбу за второе место, которое также дает выход в плей-офф. В чемпионате своей страны «Лех» занимает восьмое место с 10 очками и отстает от лидера на восемь баллов. Два последних матча команды завершились победами над «Видзевом» (2:0) и «Лехией» Гданськ (3:0).

Информация для ставок

  • «Вильярреал» еще не проигрывал на старте нового сезона Ла-Лиги
  • «Лех» выиграл три последних матча в чемпионате Польши
  • Шесть из восьми домашних матчей испанского клуба за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Вильярреал» является большим фаворитом и постарается уже первом тайме достигнуть серьезного преимущества. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в первой половине матча по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.43 2.19 1.68
Лига Ставок 2.49 1.45 2.02 1.71
Мелбет 2.58 1.44
1XBET 2.58 1.44
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:41
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 