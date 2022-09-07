«Вильярреал» — «Лех». Прогноз на матч Лиги Конференции (08.09.2022)

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сегодня, 03:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 1.25. Поставить на «Лех» можно по 11.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.7 Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Вильярреал» был полуфиналистом в прошлогодней Лиге Чемпионов, поэтому в этом турнире эксперты отдают команде место одного из фаворитов. Коллектив обязан спокойно выходить из группы и доходить до поздних стадий турнира. В чемпионате Испании клуб идет на третьем месте с 10 очками и наверняка будет ротировать состав на эту встречу. В прошлой игре «Вильярреал» разгромил «Эльче» (4:0), а ранее разошелся миром с «Хетафе» (0:0).

«Лех» представляет чемпионат Польши и место в групповом этапе Лиги Конференций стало хорошим результатом. Вероятнее всего, команда постарается навязать борьбу за второе место, которое также дает выход в плей-офф. В чемпионате своей страны «Лех» занимает восьмое место с 10 очками и отстает от лидера на восемь баллов. Два последних матча команды завершились победами над «Видзевом» (2:0) и «Лехией» Гданськ (3:0).

Информация для ставок

«Вильярреал» еще не проигрывал на старте нового сезона Ла-Лиги

«Лех» выиграл три последних матча в чемпионате Польши

Шесть из восьми домашних матчей испанского клуба за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Вильярреал» является большим фаворитом и постарается уже первом тайме достигнуть серьезного преимущества. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в первой половине матча по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.