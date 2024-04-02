«Витесс» — «Спарта»: прогноз на матч чемпионата Нидерландов (02.04.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Спарта». Команда играет выездной поединок, и поставить на их победу можно с коэффициентом 2.5. Победа «Витесса» оценивается в 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.5.
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сегодня, 19:45
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.
Форма команд
«Витесс» находится в очень плохой ситуации и рискует покинуть элитный дивизион. Команда идет в зоне вылета, а именно на 17 месте с 17 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять очков. В домашней игре со «Спартой» хозяевам очень нужно набирать очки, ведь до конца сезона осталось не так много матчей. Два последних поединка «Витесса» завершились поражением от «АЗ Алкмаар» (0:2) и поделил очки с «Альмере Сити» (1:1).
«Спарта» Роттердам идет в середине турнирной таблицы и даже борется за место в плей-офф еврокубков. Перед стартом очередного тура коллектив занимает девятое место с 13 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на два пункта. В случае победы в этой игре и осечке конкурента у гостей будет шанс подняться на ступеньку выше в турнирной таблице. В прошлой игре «Спарта» уверенно обыграла «Фортуну» (4:0), а ранее поделила очки с «Аяксом» (2:2).
Информация для ставок
- «Витесс» выиграл лишь один матч из десяти последних матчей
- «Спарта» проиграла три последних выездных поединка
- «Витесс» проиграл пять последних поединков «Спарте»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Матч будет очень сложным, но для «Витесса» «Спарта» является очень неприятным соперником. Предлагаем поверить в победу гостей по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.