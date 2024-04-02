«Витесс» — «Спарта»: прогноз на матч чемпионата Нидерландов (02.04.2024)

1712049019

сегодня, 12:10

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Спарта». Команда играет выездной поединок, и поставить на их победу можно с коэффициентом 2.5. Победа «Витесса» оценивается в 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Витесс» находится в очень плохой ситуации и рискует покинуть элитный дивизион. Команда идет в зоне вылета, а именно на 17 месте с 17 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять очков. В домашней игре со «Спартой» хозяевам очень нужно набирать очки, ведь до конца сезона осталось не так много матчей. Два последних поединка «Витесса» завершились поражением от « АЗ Алкмаар» (0:2) и поделил очки с «Альмере Сити» (1:1).

«Спарта» Роттердам идет в середине турнирной таблицы и даже борется за место в плей-офф еврокубков. Перед стартом очередного тура коллектив занимает девятое место с 13 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на два пункта. В случае победы в этой игре и осечке конкурента у гостей будет шанс подняться на ступеньку выше в турнирной таблице. В прошлой игре «Спарта» уверенно обыграла «Фортуну» (4:0), а ранее поделила очки с «Аяксом» (2:2).

Информация для ставок

«Витесс» выиграл лишь один матч из десяти последних матчей

«Спарта» проиграла три последних выездных поединка

«Витесс» проиграл пять последних поединков «Спарте»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Матч будет очень сложным, но для «Витесса» «Спарта» является очень неприятным соперником. Предлагаем поверить в победу гостей по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.