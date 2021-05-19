«Витория» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (19.05.2021)

«Витория» сыграет против «Бенфики» в рамках очередного тура португальской Примейры 19 мая. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.
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1 : 3
завершен
вчера, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Бенфику». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.28. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.60. Еще одна актуальная ставка — победа «Витории» за 3.10.
Форма команд
«Витория» набрала 43 пункта и идет на шестой строчке в турнирной таблице. В последних матчах у клуба не все так хорошо, как могло бы быть. Команда играет далеко не в лучший футбол и чаще теряет очки, чем набирает их. Матч против «Бенфики», в случае, если он окажется провальным, может отбросить «Виторию» за пределы топ-6.
«Бенфика» набрала 73 пункта и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Бенфика» очень хороша, клуб стабильно набирает очки. «Орлы» не намерены расслабляться, этот клуб хочет взять максимум очков в оставшихся матчах, чтобы закончить сезон на хорошей ноте.
Информация для ставок
- «Витория» не побеждает три матча кряду
- «Бенфика» забила 12 мячей в пяти последних матчах
- У «Бенфики» шесть матчей кряду без поражений
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.66. Также можно поставить на победу «Бенфики» и ТМ 4,5 по коэффициенту 2.50.
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