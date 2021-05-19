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«Витория» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (19.05.2021)

вчера, 13:53

«Витория» сыграет против «Бенфики» в рамках очередного тура португальской Примейры 19 мая. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.953.552.33
Лига Ставок 3.20 3.85 2.05
Мелбет 3.33 3.87 2.11
1XBET 3.18 3.68 2.17

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Бенфику». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.28. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.60. Еще одна актуальная ставка — победа «Витории» за 3.10.

Форма команд

«Витория» набрала 43 пункта и идет на шестой строчке в турнирной таблице. В последних матчах у клуба не все так хорошо, как могло бы быть. Команда играет далеко не в лучший футбол и чаще теряет очки, чем набирает их. Матч против «Бенфики», в случае, если он окажется провальным, может отбросить «Виторию» за пределы топ-6.

«Бенфика» набрала 73 пункта и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Бенфика» очень хороша, клуб стабильно набирает очки. «Орлы» не намерены расслабляться, этот клуб хочет взять максимум очков в оставшихся матчах, чтобы закончить сезон на хорошей ноте.

Информация для ставок

  • «Витория» не побеждает три матча кряду
  • «Бенфика» забила 12 мячей в пяти последних матчах
  • У «Бенфики» шесть матчей кряду без поражений

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.66. Также можно поставить на победу «Бенфики» и ТМ 4,5 по коэффициенту 2.50.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Лечче» — «Венеция».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.77 1.65 2.39
Лига Ставок 2.28 1.58 1.81 1.93
Мелбет 2.42 1.59
1XBET 1.28 3.87
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shlomo
shlomo
вчера в 14:12
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