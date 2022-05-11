«Вольфсбург» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (14.05.2022)

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вчера, 13:12

Ставки букмекеров

Фаворитами этой встречи букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.52. В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 5.1. Ничью можно выбрать по 5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.

Форма команд

«Бавария» после завоевания очередного чемпионства не радует болельщиков результатами, набрав всего один балл в двух последних турах Бундеслиги. Команда набрала 76 баллов и опережает ближайшего соперника на 10 очков. Тренерский штаб очень недоволен отношением команды к оставшимся матчам чемпионата, поэтому в нынешней встрече будет требовать только победу. В прошлом туре «Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» (2:2), а ранее уступил на выезде «Майнцу» (1:3).

На игру «Вольфсбурга» в чемпионате Германии повлияло параллельное выступление в Лиге Чемпионов, что привело к провалам в обоих турнирах. Перед заключительным туром «Вольфсбург» занимает 13 место и проиграл всего одну игру из пяти последних в Бундеслиге. Матч с чемпионом Германии на своем поле станет настоящим вызовом для футболистов, которые смогут максимально себя проявить. Два последних поединка клуба завершились победой над «Кельном» (1:0) и ничьей со «Штутгартом» (1:1).

Информация для ставок

«Вольфсбург» выиграл только пять матчей из десяти последних на своем поле

«Бавария» выиграла семь последних выездных матчей у «Вольфсбурга»

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды очень много забивают в личных встречах и будут играть без особых задач на последний тур Бундеслиги. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.