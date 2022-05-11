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«Вольфсбург» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (14.05.2022)

вчера, 13:12
Киммих Йозуа

Ставки букмекеров

Фаворитами этой встречи букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.52. В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 5.1. Ничью можно выбрать по 5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.175.141.54
Фонбет 5.10 5.10 1.52
Мелбет 5.35 5.50 1.54
1XBET 5.35 5.50 1.54
BetBoom 5.50 5.00 1.54

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.

Форма команд

«Бавария» после завоевания очередного чемпионства не радует болельщиков результатами, набрав всего один балл в двух последних турах Бундеслиги. Команда набрала 76 баллов и опережает ближайшего соперника на 10 очков. Тренерский штаб очень недоволен отношением команды к оставшимся матчам чемпионата, поэтому в нынешней встрече будет требовать только победу. В прошлом туре «Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» (2:2), а ранее уступил на выезде «Майнцу» (1:3).

На игру «Вольфсбурга» в чемпионате Германии повлияло параллельное выступление в Лиге Чемпионов, что привело к провалам в обоих турнирах. Перед заключительным туром «Вольфсбург» занимает 13 место и проиграл всего одну игру из пяти последних в Бундеслиге. Матч с чемпионом Германии на своем поле станет настоящим вызовом для футболистов, которые смогут максимально себя проявить. Два последних поединка клуба завершились победой над «Кельном» (1:0) и ничьей со «Штутгартом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Вольфсбург» выиграл только пять матчей из десяти последних на своем поле
  • «Бавария» выиграла семь последних выездных матчей у «Вольфсбурга»
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды очень много забивают в личных встречах и будут играть без особых задач на последний тур Бундеслиги. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.52 1.32
Мелбет 3.98 1.20
1XBET 3.98 1.20
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:45
Гости не проиграют
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