«Вольфсбург» — «Боруссия». Прогноз на матч Бундеслиги (27.11.2021)

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27 ноября 2021, 00:02

В 13-м туре Бундеслиги «Вольфсбург» ждет в гости «Боруссию» из Дортмунда. Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет на выезде, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.41. Победа «Вольфсбурга» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.79. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.64.

Форма команд

«Вольфсбург» возвращается после провального отрезка и уже не проигрывает несколько матчей в Бундеслиге. Команда идет на шестой позиции с 20 баллами и отстает от лидера на восемь пунктов. В Лиге чемпионов у клуба ситуация гораздо хуже. Чтобы остаться в еврокубковой весне, команде будет нужна только победа. В прошлом матче самого престижного турнира Европы «Вольфсбург» уступил «Севилье» (0:2), а в чемпионате Германии сыграл вничью с «Арминией» (2:2).

«Боруссия» разочаровала своих болельщиков вылетом из Лиги чемпионов. Команда продолжит свои выступления в Лиге Европы, это может наложить определенный отпечаток на ближайшую игру в чемпионате Германии. Клуб из Дортмунда идет на втором месте с 27 пунктами и отстает от «Баварии» всего на одно очко. В последних двух поединках «Боруссия» проиграла «Спортингу» (1:3) в Лиге чемпионов и оказалась сильнее «Штутгарта» (2:1) в чемпионате Германии.

Информация для ставок

«Вольфсбург» не может выиграть уже три матча подряд во всех турнирах

Четыре последних поединка «Боруссии» завершились тоталом больше 2.5 мячей и исходом «обе забьют»

«Вольфсбург» проиграл клубу из Дортмунда шесть последних встреч подряд

Девять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Статистика говорит о том, что в большинстве матчей между командами хотя бы один коллектив имеет проблемы с забитыми мячами. Рекомендуем и сейчас сделать выбор на исход «обе забьют — нет» по коэффициенту 2.26 в букмекерской конторе Мелбет.