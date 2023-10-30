«Вольфсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч кубка Германии (31.10.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитами этой встречи букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.93. В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 3.8. Ничью можно выбрать за 3.9.
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сегодня, 20:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.58.
Форма команд
«Вольфсбург» очень неважно выглядит в чемпионате Германии, где за пять туров смог набрать всего три очка. Команда может частично реабилитироваться и настроиться на кубковый матч с непростым соперником, чтобы оформить выход в 1/8 финала и порадовать своих болельщиков, которые соскучились за победами. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились поражениями от «Аугсбурга» (2:3) и «Байера» (1:2).
«РБ Лейпциг» после серии неудачных поединков вновь вышел на путь побед и претендует на самые высокие места во всех турнирах, где принимает участие. Соперник коллектива сейчас явно не в форме, однако тренерскому штабу следует исключить среди футболистов его недооценку, иначе в отдельном матче можно получить большие проблемы. В прошлом туре «РБ Лейпциг» на своем поле разгромил «Кельн» (6:0), а в Лиге Чемпионов переиграл «Црвену Звезду» (3:2).
Информация для ставок
- «Вольфсбург» проиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах
- «РБ Лейпциг» выиграл восемь выездных поединков из десяти последних
- «Вольфсбург» проиграл три последних встречи «РБ Лейпциг»
- Три из четырех матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды очень много забивают в личных встречах и будут играть в повышенной ответственностью за выход в следующий этап. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.