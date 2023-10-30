«Вольфсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч кубка Германии (31.10.2023)

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вчера, 20:09

Ставки букмекеров

Фаворитами этой встречи букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.93. В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 3.8. Ничью можно выбрать за 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Вольфсбург» очень неважно выглядит в чемпионате Германии, где за пять туров смог набрать всего три очка. Команда может частично реабилитироваться и настроиться на кубковый матч с непростым соперником, чтобы оформить выход в 1/8 финала и порадовать своих болельщиков, которые соскучились за победами. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились поражениями от «Аугсбурга» (2:3) и «Байера» (1:2).

«РБ Лейпциг» после серии неудачных поединков вновь вышел на путь побед и претендует на самые высокие места во всех турнирах, где принимает участие. Соперник коллектива сейчас явно не в форме, однако тренерскому штабу следует исключить среди футболистов его недооценку, иначе в отдельном матче можно получить большие проблемы. В прошлом туре «РБ Лейпциг» на своем поле разгромил «Кельн» (6:0), а в Лиге Чемпионов переиграл «Црвену Звезду» (3:2).

Информация для ставок

«Вольфсбург» проиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах

«РБ Лейпциг» выиграл восемь выездных поединков из десяти последних

«Вольфсбург» проиграл три последних встречи «РБ Лейпциг»

Три из четырех матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды очень много забивают в личных встречах и будут играть в повышенной ответственностью за выход в следующий этап. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.