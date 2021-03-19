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«Ворскла» — «Олимпик». Прогноз на матч чемпионата Украины (20.03.2021)

вчера, 05:53

В 19-м туре чемпионата Украины «Ворскла» примет у себя «Олимпик». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.883.464.31
Лига Ставок 1.80 3.55 4.50
Фонбет 1.80 3.55 4.60
Мелбет 1.81 3.60 4.52

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Ворсклу» фаворитом этого матча, поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.87. Победа «Олимпика» оценивается в 4.3. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают коэффициент 2.05 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.77. Исход «обе забьют» котируется в 1.88.

Форма команд

«Олимпик» является худшей командой с момента возобновления чемпионата после зимнего перерыва. Клуб проиграл все пять матчей в УПЛ и опустился на девятое место. В последних двух турах «Олимпик» проиграл «Александрии» (0:2) и «Шахтёру» (0:1).

«Ворскла» удерживает пятое место в УПЛ и пытается догнать «Десну», которая впереди полтавчан всего на два пункта. Команда ведет борьбу за участие в квалификации Лиги Европы и намерена брать очки в каждой встрече. В прошлом матче чемпионата Украины «Ворскла» довольно неожиданно проиграла «Днепру-1» (0:1), а немного ранее оказалась сильнее «Мариуполя» (1:0).

Информация для ставок

  • «Олимпик» проиграл пять матчей чемпионата подряд
  • «Ворскла» шесть матчей подряд не проигрывает «Олимпику» на своем стадионе
  • В четырех из шести последних матчей «Ворсклы» сыграла ставка «обе забьют»
  • В матче первого круга нынешнего сезона «Ворскла» минимально победила «Олимпик» на выезде (1:0)

Прогноз

«Ворскла» ведет непростую борьбу за участие в еврокубках и поэтому должна побеждать в этом матче, особенно учитывая форму донецкого клуба. Сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 1.87.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.57 1.70 2.15
Лига Ставок 2.30 1.57 1.69 2.09
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STVA 1
STVA 1
вчера в 06:14
победа хозяев
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