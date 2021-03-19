«Ворскла» — «Олимпик». Прогноз на матч чемпионата Украины (20.03.2021)

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вчера, 05:53

В 19-м туре чемпионата Украины «Ворскла» примет у себя «Олимпик». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Ворсклу» фаворитом этого матча, поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.87. Победа «Олимпика» оценивается в 4.3. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают коэффициент 2.05 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.77. Исход «обе забьют» котируется в 1.88.

Форма команд

«Олимпик» является худшей командой с момента возобновления чемпионата после зимнего перерыва. Клуб проиграл все пять матчей в УПЛ и опустился на девятое место. В последних двух турах «Олимпик» проиграл «Александрии» (0:2) и «Шахтёру» (0:1).

«Ворскла» удерживает пятое место в УПЛ и пытается догнать «Десну», которая впереди полтавчан всего на два пункта. Команда ведет борьбу за участие в квалификации Лиги Европы и намерена брать очки в каждой встрече. В прошлом матче чемпионата Украины «Ворскла» довольно неожиданно проиграла «Днепру-1» (0:1), а немного ранее оказалась сильнее «Мариуполя» (1:0).

Информация для ставок

«Олимпик» проиграл пять матчей чемпионата подряд

«Ворскла» шесть матчей подряд не проигрывает «Олимпику» на своем стадионе

В четырех из шести последних матчей «Ворсклы» сыграла ставка «обе забьют»

В матче первого круга нынешнего сезона «Ворскла» минимально победила «Олимпик» на выезде (1:0)

Прогноз

«Ворскла» ведет непростую борьбу за участие в еврокубках и поэтому должна побеждать в этом матче, особенно учитывая форму донецкого клуба. Сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 1.87.