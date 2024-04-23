«Вулверхэмптон» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (24.04.2024)

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вчера, 23:35

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры минимальное предпочтение отдают «Борнмуту» по коэффициенту 2.5, а успех хозяев будет стоить 2.8. Выбрать ничейный результат можно за 3.55, а поверить в то, что каждая из команд сможет забить, будет оцениваться по коэффициенту 1.58.

Букмекеры больше верят, что матч не станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 1.7. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Вулверхэмптон» не может выиграть уже несколько матчей подряд в чемпионате и перед стартом очередного тура занимает 11 место с 43 баллами. Команда опережает нынешнего соперника всего на один пункт, и чтобы не пропустить его вперед необходимо как минимум не проиграть, а лучше одержать победу и прервать неприятную серию. Два последних матча «Вулверхэмптона» завершились поражением от «Арсенала» (0:2) и ничьей с «Ноттингем Форест» (2:2).

«Борнмут» после хорошего отрезка чемпионата уже не выигрывает три матча, но давно обеспечил себе место в АПЛ и набрал 42 очка. Коллектив идет на 13 месте и хочет подняться на несколько позиций вверх и это получится, если в этой встрече одержать победу. Матч будет очень интересным, а вопрос о победителе вряд ли будет решен раньше последних минут поединка. В прошлом туре «Борнмут» на выезде проиграл «Астон Вилле» (1:3), а ранее сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» не может выиграть уже шесть матчей подряд

«Борнмут» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Вулверхэмптон» выиграл три из пяти последних матчей у «Борнмута»

Прогноз

В последних личных встречах этих коллективов очень редко можно увидеть большое количество забитых мячей. Предлагаем и в этот раз поставить на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.