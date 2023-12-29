«Вулверхэмптон» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (30.12.2023)

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вчера, 10:39

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры не определились с фаворитом, а потому на победу каждой из команд можно поставить по коэффициенту 2.65. Выбрать ничейный результат можно за 3.4, а поверить в то, что каждая из команд сможет забить, будет оцениваться по коэффициенту 1.78.

Букмекеры больше верят, что матч не станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 2.05. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Вулверхэмптон» проводит достаточно средний сезон и вряд ли рассчитывает финишировать слишком высоко. Команда находится на 11 месте и набрала 25 очков, уступая «Челси» лишь по дополнительным показателям. Хозяевам следует быть осторожными с «Эвертоном», так как соперник может создать им серьезные проблемы. Два последних матча «волков» завершились победами над «Брентфордом» (4:1) и «Челси» (2:1).

«Эвертон» после ряда побед, снова начал проигрывать и приближаться к зоне вылета. Только один пункт отделяет «ирисок» от 18 места, что настораживает и расстраивает болельщиков. В предстоящем матче гости вполне могут рассчитывать на баллы, если смогут войти в игру и остановить атакующий пыл соперника в начале поединка. В прошлом туре «Эвертон» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» (1:3), а ранее уступил «Тоттенхэму» (1:2).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Вулверхэмптона» завершились исходом «обе забьют»

«Эвертон» выиграл семь из десяти последних матчей на выезде

«Вулверхэмптон» четыре раза побеждал «Эвертон» в пяти последних играх

Четыре из шести матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

В последних личных встречах этих коллективов очень редко можно увидеть большое количество забитых мячей. Предлагаем и в этот раз поставить на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.