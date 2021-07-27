«Янг Бойз» — «Слован». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (28.07.2021)

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вчера, 23:01

В ответном матче квалификации Лиги чемпионов «Янг Бойз» дома примет «Слован». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту встречу фаворитом встречи выделяют хозяев. Поставить на победу «Янг Бойз» можно по коэффициенту 1.35 в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы гостей зайдет коэффициент 7.5. При ничейном результате порадует коэффициент 4.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Янг Бойз» провел первый матч второго раунда квалификации на выезде, где не смог одержать победу, сыграв со своим соперником в нулевую ничью. После этого команда отправилась на игру чемпионата, где смогла на выезде одолеть «Люцерн» в очень красивой перестрелке (4:3). Домашний поединок Лиги чемпионов коллектив рассчитывает провести качественно и оформить путевку в следующий этап.

«Слован» между матчами квалификации ЛЧ имел возможность в чемпионате страны сразиться с «Липтовски Микулаш», который без проблем обыграли на выезде со счетом (4:3). В ответной встрече, несмотря на статус андердога, футболисты планируют навязывать свой футбол и бороться за путевку в третий квалификационный раунд.

Информация для ставок

«Янг Бойз» проиграл всего в одном матче из последних одиннадцати

«Слован» одержал пять побед в восьми последних поединках

В трех из четырех последних встреч «Янг Бойз» забивал минимум два гола

Три из пяти последних игр с участием «Слована» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Матч двух команд, которые не потеряли шансов на выход в третий квалификационный раунд ЛЧ . Игра будет наполнена борьбой на каждом участке поля и, скорее всего, много опасных моментов и голов мы не увидим. Рискнуть и сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данное событие составит 2.1.

Также можно рискнуть и поставить на ничью в матче Саудовская Аравия – Бразилия по приятному коэффициенту.