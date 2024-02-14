«Янг Бойз» — «Спортинг». Прогноз на матч Лиги Европы (15.02.2024)

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сегодня, 17:53

Ставки букмекеров

«Спортинг» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.9. В то время на победу «Янг Бойз» коэффициент составляет 3.9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.7. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Янг Бойз» смог квалифицировался в Лигу Европы, но получил очень опасного соперника в лице португальского «Спортинга». Чтобы пройти дальше, швейцарскому клубу очень важно выиграть на своем поле, ведь на выезде будет гораздо тяжелее. В своем чемпионате «Янг Бойз» уверенно лидирует с 48 баллами и опережает ближайшего соперника на семь пунктов. Два последних матча «Янг Бойз» завершились ничьей с «Лугано» (3:3) и минимальной победой над «Лозанной» (1:0).

«Спортинг» занял второе место в своей группе Лиги Европы и теперь имеет шанс выйти уже в 1/8 финала. Букмекеры отдают португальцам предпочтение, однако его нужно доказать на футбольном поле. В чемпионате коллектив идет вторым, уступая «Бенфике» по дополнительным показателям, но имеет матч в запасе. В прошлом туре «Спортинг» разгромил на своем поле «Брагу» (5:0), а ранее уверенно переиграл на выезде «Лейрию» (3:0).

Информация для ставок

«Янг Бойз» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Спортинг» выиграл девять из десяти поединков во всех турнирах

В единственном товарищеском матче между клубами сильнее оказался «Спортинг» (1:0)

Прогноз

«Янг Бойз» является непростым соперником на своем поле и вряд ли даст себя обыграть. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.