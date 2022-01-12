«Йени Малатияспор» — «Гезтепе». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (14.01.2021)

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12 января 2022, 23:15

Ставки букмекеров

Котировки на обе команды в этом матче практически равны, а потому фаворит не определен. Поставить на победу «Йени Малатияспора» можно по коэффициенту 2.78 в БК Фонбет. Если победят гости, то зайдет коэффициент 2.5. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.45.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.95. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Йени Малатияспор» по-прежнему не может вырваться из череды неудач и после 20 матчей вынужден замыкать турнирную таблицу. Команда неудачно провела два последних тура чемпионата, проиграв на выезде «Трабзонспору» и «Фенербахче» (0:1) и (0:2), а также вылетела из розыгрыша кубка страны, уступив перволиговому «Бандырмаспору» (2:3).

«Гезтепе» в свою очередь был неплох в последних матчах и смог не только оформить выход в следующий раунд кубка благодаря победе над «Самсунспором» (1:0), а и в чемпионате набрал четыре очка в играх с «Антальяспором» (4:0) и «Адана Демирспором» (1:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Йени Малатияспора» насчитывает 12 игр

«Гезтепе» не может выиграть на выезде четыре поединка кряду

«Гезтепе» забивает на выезде в 14 матчах кряду

Минувшая очная встреча завершилась победой «Йени Малатияспора» со счетом (1:0)

Прогноз

Нас ожидает встреча равных по классу команд. Обе команды борются за выживание и не планируют терять очки в очной встрече. Сложно сказать, кто окажется сильнее, предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 3.45.