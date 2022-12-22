«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Остенде». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.12.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Юнион Сент-Жиллуаз», и предлагают коэффициент на их победу – 1.33. Поверить в успех гостей можно по коэффициенту 8.5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.4.
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26 декабря 2022, 18:00
понедельник
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.18. На ТМ 3.5 коэффициент очень похож и достигает 1.7.
Форма команд
«Юнион Сент-Жиллуаз» проводит достаточно стабильный сезон, однако отставание от лидера составляет уже на 10 очков. Команда набрала 36 очков и идет на втором месте в турнирной таблице. В предстоящем матче с «Остенде» от хозяев ждут исключительно победы, ведь шансы догнать «Гент» еще есть. Два последних матча «Юнион Сент-Жиллуаз» завершились победами над «Остенде» в кубке (2:1) и над «Анже» в товарищеском матче (2:1).
«Остенде» чередует победы с поражениями в чемпионате и не может подняться даже в середину турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 14 место с 17 очками, а недавнее поражение в кубке от того же «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:2) не добавляет болельщикам оптимизма. В последнем товарищеском матче «Остенде» уступил «Фейеноорду» (0:2).
Информация для ставок
- «Юнион Сент-Жиллуаз» проиграл только одну игру из последних 10 поединков
- «Остенде» выиграл только три матча на выезде из десяти последних во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Остенде» проиграл четыре из шести последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз»
Прогноз
Команды совсем недавно сыграли кубковый матч и во втором поединке лидер может столкнуться с некоторыми проблемами в игре. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.