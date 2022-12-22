«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Остенде». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.12.2022)

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вчера, 19:17

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Юнион Сент-Жиллуаз», и предлагают коэффициент на их победу – 1.33. Поверить в успех гостей можно по коэффициенту 8.5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.4.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.18. На ТМ 3.5 коэффициент очень похож и достигает 1.7.

Форма команд

«Юнион Сент-Жиллуаз» проводит достаточно стабильный сезон, однако отставание от лидера составляет уже на 10 очков. Команда набрала 36 очков и идет на втором месте в турнирной таблице. В предстоящем матче с «Остенде» от хозяев ждут исключительно победы, ведь шансы догнать «Гент» еще есть. Два последних матча «Юнион Сент-Жиллуаз» завершились победами над «Остенде» в кубке (2:1) и над «Анже» в товарищеском матче (2:1).

«Остенде» чередует победы с поражениями в чемпионате и не может подняться даже в середину турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 14 место с 17 очками, а недавнее поражение в кубке от того же «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:2) не добавляет болельщикам оптимизма. В последнем товарищеском матче «Остенде» уступил «Фейеноорду» (0:2).

Информация для ставок

«Юнион Сент-Жиллуаз» проиграл только одну игру из последних 10 поединков

«Остенде» выиграл только три матча на выезде из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Остенде» проиграл четыре из шести последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз»

Прогноз

Команды совсем недавно сыграли кубковый матч и во втором поединке лидер может столкнуться с некоторыми проблемами в игре. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.