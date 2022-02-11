«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Сент-Трюйден». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (13.02.2022)

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вчера, 15:23

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Юнион Сент-Жиллуаз», и предлагают коэффициент на их победу – 1.45. Поверить в успех гостей можно по коэффициенту 6.6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.6.

Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77. На ТМ 2.5 коэффициент очень похож и достигает 2.06.

Форма команд

«Юнион Сент-Жиллуаз» уверенно лидирует в новом для себя чемпионате и набрал уже 60 очков, опережая ближайшего преследователя на десять баллов. Коллектив забивает очень много в этом сезоне (59 мячей) и является главным претендентом на чемпионство. В домашнем матче против середняка турнирной таблицы болельщики ждут от своего клуба только победу. В двух последних поединках «Юнион Сент-Жиллуаз» обыграл «Антверпен» (2:0) и «Андерлехт» (1:0).

«Сент-Трюйден» играет с переменным успехом и расположился на 12 месте, набрав 31 очко. Коллектив вряд ли будет претендовать на более высокие места, но побороться за место в плей-офф еще имеет шансы. Для этого тренерскому штабу необходимо поработать над ошибками и улучшить реализацию, ведь команда забила всего 29 мячей. В прошлом туре «Сент-Трюйден» обыграл «Кортрейк» (3:1), а ранее уступил «Шарлеруа» (1:0),

Информация для ставок

«Юнион Сент-Жиллуаз» проиграл только одну игру из последних 15 встреч

«Сент-Трюйден» проиграл шесть матчей из последних десяти на выезде

В матче первого круга сильнее оказался «Юнион Сент-Жиллуаз» (2:1)

Четыре из шести последних матчей «Сент-Трюйдена» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды будут бороться за очки в этом поединке, поэтому всех поклонников бельгийского футбола ждет интересное зрелище. Предполагаем, что хозяева смогут поставить неразрешимые задачи перед обороной соперника и заберут три очка. Сделать ставку на победу «Юнион Сент-Жиллуаз» можно по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Фонбет.