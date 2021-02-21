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«Ювентус» — «Кротоне». Прогноз на матч Серии А (22.02.2021)

сегодня, 19:28

В 23-м туре Серии А «Ювентус» принимает дома главного аутсайдера лиги «Кротоне». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч, который состоится 22 февраля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.168.3121.34
Fonbet 1.16 7.80 17.50
Мелбет 1.18 8.50 19.00
Лига ставок 1.16 7.60 17.00
Pin-up 1.17 7.80 18.00

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Ювентус», ставки на их победу принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.16. Рискнуть и поставить на триумф гостей можно за 21.00, ничья идет за 7.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.76, а низовой исход ТМ 3 можно взять за 2.14.

Форма команд

«Ювентус» сейчас не выглядит так убедительно, как привыкли все болельщики и эксперты. Результаты команды чередуются серьезными успехами и обидными поражениями. В последнем туре «Старая Синьора» уступила «Наполи» (0:1), а до этого команда оказалась сильнее «Ромы» и «Сампдории» с одинаковым счетом (2:0). На данный момент клуб находится на пятом месте и отстает от лидера на семь очков, при этом имея игру в запасе. Несколько дней назад «Ювентус» уступил в гостях «Порту» (1:2) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Кротоне» идет на последнем месте в Серии А и очень вероятно, что по окончании сезона покинет сильнейшую лигу Италии. От спасительного 17-го места клуб отстает на восемь очков, которые в конце чемпионата будет отыграть довольно проблематично. Последние две игры были проиграны «Милану» (0:4) и «Сассуоло» (1:2).

Информация для ставок

  • «Ювентус» не проигрывает дома восемь матчей подряд во всех турнирах
  • «Кротоне» проиграл восемь последних матчей из десяти в Серии А
  • Четыре последних матча из шести с участием «Ювентуса» заканчивались тоталом меньше 2,5 мячей

Прогноз

Туринский клуб — большой фаворит данного противостояния, проблем с последней командой чемпионата у подопечных Андреа Пирло возникнуть не должно. Рекомендуем сделать ставку на индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 2,5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.81.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.168.3121.34
Fonbet 1.16 7.80 17.50
Мелбет 1.18 8.50 19.00
Лига ставок 1.16 7.60 17.00
Pin-up 1.17 7.80 18.00
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shlomo
shlomo
сегодня в 19:29
Юве должен взять свое и с полна...
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