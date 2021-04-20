ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Ювентус» — «Парма». Прогноз на матч Серии А (21.04.2021)

вчера, 23:03

В 32-м туре Серии А «Ювентус» принимает дома «Парму». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.236.2611.72
Лига Ставок 1.30 6.00 9.80
Фонбет 1.27 5.90 11.00
Мелбет 1.28 6.35 12.50
1XBET 1.21 10.00 5.80
BetBoom 1.27 6.24 11.25

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Ювентус», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.29. Рискнуть на триумф гостей можно по коэффициенту 11.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 3 можно взять по 2.05.

Форма команд

«Ювентус» пропустил «Аталанту» на третье место, чем очень расстроил руководство и болельщиков клуба. Чемпион Италии не показывает своей привычной игры в этом сезоне, и это сильно сказывается на результатах команды. В прошлом туре клуб из Турина проиграл очень важный поединок «Аталанте» (0:1), а неделей ранее обыграл на своем поле «Дженоа» (3:1).

«Парма» находится в очень сложно ситуации, которую спасти до конца чемпионата будет очень сложно. Коллективу необходимо отыграть 10 очков за оставшиеся поединки и рассчитывать на осечки главных конкурентов. Вероятнее всего, «Парма» будет вынуждена покинуть Серию А. В последних двух матчах «Парма» проиграла «Кальяри» (3:4) и «Милану» (1:2).

Информация для ставок

• «Парма» выиграла один матч из последних пяти в чемпионате
• Четыре последних матча «Пармы» завершились тоталом больше 2.5 мячей
• «Ювентус» выиграл четыре из пяти последних поединков у «Пармы» в Серии А
• «Парма» не выигрывает уже 11 матчей подряд на выезде

Прогноз

«Ювентус» еще не решил свои турнирные задачи в этом сезоне, поэтому команда будет максимально настроена на победу. «Парма» в нынешней форме вряд ли сможет найти ключи к воротам хозяев в этом матче. Сделать ставку на победу «Ювентуса» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.84.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Арсенал» — «Эвертон».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.49 2.04 1.79
Лига Ставок 2.75 1.46 2.17 1.70
Мелбет 2.60 1.47
1XBET 4.24 1.20 3.32 1.30 2.01 1.81
BetBoom 4.82 1.20 2.72 1.49 2.10 1.77
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100