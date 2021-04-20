«Ювентус» — «Парма». Прогноз на матч Серии А (21.04.2021)

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вчера, 23:03

В 32-м туре Серии А «Ювентус» принимает дома «Парму». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Ювентус», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.29. Рискнуть на триумф гостей можно по коэффициенту 11.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 3 можно взять по 2.05.

Форма команд

«Ювентус» пропустил «Аталанту» на третье место, чем очень расстроил руководство и болельщиков клуба. Чемпион Италии не показывает своей привычной игры в этом сезоне, и это сильно сказывается на результатах команды. В прошлом туре клуб из Турина проиграл очень важный поединок «Аталанте» (0:1), а неделей ранее обыграл на своем поле «Дженоа» (3:1).

«Парма» находится в очень сложно ситуации, которую спасти до конца чемпионата будет очень сложно. Коллективу необходимо отыграть 10 очков за оставшиеся поединки и рассчитывать на осечки главных конкурентов. Вероятнее всего, «Парма» будет вынуждена покинуть Серию А. В последних двух матчах «Парма» проиграла «Кальяри» (3:4) и «Милану» (1:2).

Информация для ставок

• «Парма» выиграла один матч из последних пяти в чемпионате

• Четыре последних матча «Пармы» завершились тоталом больше 2.5 мячей

• «Ювентус» выиграл четыре из пяти последних поединков у «Пармы» в Серии А

• «Парма» не выигрывает уже 11 матчей подряд на выезде

Прогноз

«Ювентус» еще не решил свои турнирные задачи в этом сезоне, поэтому команда будет максимально настроена на победу. «Парма» в нынешней форме вряд ли сможет найти ключи к воротам хозяев в этом матче. Сделать ставку на победу «Ювентуса» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.84.

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