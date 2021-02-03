«Ювентус» — «Рома»: прогноз на матч Серии A (06.02.2021)

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вчера, 15:24

В 21-м туре чемпионата Италии «Ювентус» в Турине сыграет против «Ромы».

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Ювентуса» в этой игре БК Бетсити предлагает с коэффициентом 1.81. Шансы «Ромы» взять три очка в Турине оцениваются котировкой 4.34, а ничейный результат идет за 4.28.

Букмекер также считает, что матч получится результативным. Ставки на ТБ (2,5) принимаются с коэффициентом 1.64, ТМ(2,5) – 2.47.

Форма команд

«Ювентус» непривычно слабо выступает в текущем розыгрыше Серии A. На данный момент действующий чемпион довольствуется только четвертым местом.

В пяти прошлых турах команда Андреа Пирло набрал 12 из 15 возможных очков. В этой серии «старая синьора» проиграла «Интеру» в гостях (0:2), после одержала победы в матчах с «Болоньей» (2:0) и «Сампдорией» (2:0).

«Рома» замыкает первую тройку лидеров в турнирной таблице, имея 40 очков на счету. Римский клуб идет на серии из двух побед, которые были оформлены во встречах со «Специей» (4:3) и «Вероной» (3:1).

Информация для ставок

• «Ювентус» выиграл пять последних домашних матчей в чемпионате

• «Рома» проиграла три из пяти прошлых выездных поединков во всех турнирах

• «Ювентус» победил «Рому» в четырех из пяти прошлых поединков на своем поле

Прогноз

«Ювентус» постепенно набирает обороты и стремится сократить отставание от лидеров. Берем ставку на победу хозяев с коэффициентом 1.81.