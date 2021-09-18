«Заря» — «Черноморец». Прогноз на матч чемпионата Украины (19.09.2021)

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сегодня, 18:08

В восьмом туре чемпионата Украины луганская «Заря» на своем стадионе проведет поединок с одесским «Черноморцем». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи букмекеры выделяют луганский клуб. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.45 на его победу. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.7, а взять победу «Черноморца» можно по коэффициенту 7.7.

ТБ 2.5 мячей в этой встрече стоит 1.67. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.25. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Зарю» продолжает штормить. Подопечные Виктора Скрипника выглядят бледной тенью самих себя и пока не могут нащупать свою игру. Не клеится у коллектива по всем фронтам. В национальном чемпионате клуб занимает седьмое место после семи туров, где в последнем из них не смог одолеть «Рух» (1:1), а в рамках первого тура Лиги конференций проиграл в Норвегии «Будё-Глимт» (1:3).

«Черноморец», несмотря на отсутствие большого количества набранных очков, показывает достаточно интересный футбол. Команда играет сама и дает играть другим, что в итоге отражается в ТБшных счетах. В последних турах УПЛ команда сыграла с «Минаем» и «Александрией» и расписала с ними голевые ничьи с одинаковым счетом (2:2).

Информация для ставок

«Заря» забивает в шести матчах подряд

«Черноморец» одержал победу всего в одном поединке из последних семи

В крайних восьми играх с участием «Черноморца» был пробит тотал больше 2.5

Пять из шести последних встреч «Зари» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз