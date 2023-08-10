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«Зенит» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (13.08.2023)

сегодня, 13:01
Зенит (Санкт-Петербург)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.3. Рискнуть на триумф гостей можно по 9.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.4.

Россия. Премьер-Лига 2023/2024
Зенит
Факел
ПроигрышНичьяВыигрыш
- : -
13 августа 2023, 17:30
воскресенье
ПроигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.305.579.53
Pari 1.33 5.20 9.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.17.

Форма команд

«Зенит» уже несколько раз успел потерять очки в РПЛ, что стало большой неожиданностью для болельщиков и руководства. Команда после трех туров имеет в своем активе четыре очка и максимально настроена на победы в следующих турах. В такой ситуации хозяева постараются уже в первом тайме озадачить одного из главных неудачников старта сезона. В прошлом матче кубка России «Зенит» выиграл на выезде у «Крыльев Советов» (1:0), а в чемпионате на своем поле уступил «Динамо» Москва (2:3).

«Факел» после серии неудач во всех турнирах смог неожиданно обыграть ЦСКА в кубке России и на его же стадионе. Тем не менее, для воронежского клуба важно набирать очки и в РПЛ, иначе уже к середине сезона можно превратиться в реального кандидата на выход в ФНЛ. Мало кто верит, что против обозленного и мотивированного «Зенита» в Санкт-Петербурге гостям удастся набрать очки, но в футболе случается всякое. Два последних матча в РПЛ «Факел» проиграл «Локомотиву» (1:4) и «Балтике» (1:2).

Информация для ставок

  • «Зенит» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Факел» выиграл четыре из десяти последних выездных матчей при шести поражениях
  • «Зенит» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Факелом»
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, клуб сможет одержать крупную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.71 1.69 2.19
Pari 2.15 1.70
Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 13:54
Думаю. что Зениту, который в начале сезона испытывает трудности, не удастся в данном поединке отстоять свои ворота на ноль. Факел забивает в каждом матче сезона, а игра в Москве подопечным Евсеева придаст уверенности, тем более на контратаках воронежцы очень опасны. С другой стороны, у питерцев очень важна потеря Барриоса, который является ключевой персоной при связи обороны и атаки в команде чемпиона. За такой КФ, очевидно, что стоит пробовать гол гостей, которым нужно улучшать позицию в чемпионате.
Гость
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