«Зенит» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (13.08.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.3. Рискнуть на триумф гостей можно по 9.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.4.
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13 августа 2023, 17:30
воскресенье
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.17.
Форма команд
«Зенит» уже несколько раз успел потерять очки в РПЛ, что стало большой неожиданностью для болельщиков и руководства. Команда после трех туров имеет в своем активе четыре очка и максимально настроена на победы в следующих турах. В такой ситуации хозяева постараются уже в первом тайме озадачить одного из главных неудачников старта сезона. В прошлом матче кубка России «Зенит» выиграл на выезде у «Крыльев Советов» (1:0), а в чемпионате на своем поле уступил «Динамо» Москва (2:3).
«Факел» после серии неудач во всех турнирах смог неожиданно обыграть ЦСКА в кубке России и на его же стадионе. Тем не менее, для воронежского клуба важно набирать очки и в РПЛ, иначе уже к середине сезона можно превратиться в реального кандидата на выход в ФНЛ. Мало кто верит, что против обозленного и мотивированного «Зенита» в Санкт-Петербурге гостям удастся набрать очки, но в футболе случается всякое. Два последних матча в РПЛ «Факел» проиграл «Локомотиву» (1:4) и «Балтике» (1:2).
Информация для ставок
- «Зенит» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Факел» выиграл четыре из десяти последних выездных матчей при шести поражениях
- «Зенит» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Факелом»
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, клуб сможет одержать крупную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.