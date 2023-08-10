«Зенит» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (13.08.2023)

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сегодня, 13:01

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.3. Рискнуть на триумф гостей можно по 9.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.17.

Форма команд

«Зенит» уже несколько раз успел потерять очки в РПЛ , что стало большой неожиданностью для болельщиков и руководства. Команда после трех туров имеет в своем активе четыре очка и максимально настроена на победы в следующих турах. В такой ситуации хозяева постараются уже в первом тайме озадачить одного из главных неудачников старта сезона. В прошлом матче кубка России «Зенит» выиграл на выезде у «Крыльев Советов» (1:0), а в чемпионате на своем поле уступил «Динамо» Москва (2:3).

«Факел» после серии неудач во всех турнирах смог неожиданно обыграть ЦСКА в кубке России и на его же стадионе. Тем не менее, для воронежского клуба важно набирать очки и в РПЛ , иначе уже к середине сезона можно превратиться в реального кандидата на выход в ФНЛ . Мало кто верит, что против обозленного и мотивированного «Зенита» в Санкт-Петербурге гостям удастся набрать очки, но в футболе случается всякое. Два последних матча в РПЛ «Факел» проиграл «Локомотиву» (1:4) и «Балтике» (1:2).

Информация для ставок

«Зенит» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

«Факел» выиграл четыре из десяти последних выездных матчей при шести поражениях

«Зенит» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Факелом»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, клуб сможет одержать крупную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.