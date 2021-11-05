«Жил Висенте» — «Арока». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.11.2021)

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05 ноября 2021, 11:23

В 11-м туре чемпионата Португалии «Жил Висенте» на домашней арене сыграет против «Ароки». Проанализировав ставки букмекерских контор, мы предложили свой прогноз на матч, который состоится 5 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Бетсити на этот матч выглядит так: победа «Жил Висенте» идет по коэффициенту 1.99, ничья доступна по коэффициенту 3.48, а победу «Ароки» можно сыграть по котировке 3.88.

Также эксперты считают, что команды сыграют в осторожной манере и больше двух мячей суммарно не забьют. Исход ТМ(2.5) идет по коэффициенту 1.74, ТБ (2.5) – 2.15.

Форма команд

В десяти турах чемпионата Португалии футболистам «Жил Висенте» удалось набрать 12 очков. Одержав три победы и три ничьи, команда обосновалась на восьмом месте в турнирной таблице, занеся себе в пассив четыре поражения.

В прошлом туре лиги «Жил Висенте» обыграл на выезде «Маритиму» со счетом 2:1. Так команда прервала череду без побед в чемпионате, которая затянулась на семь матчей.

«Арока» идет на 11-м месте в общем зачете португальской лиги, пополнив свой счет на девять баллов. В активе команды две победы и три ничьи, при пяти поражениях от соперников.

По итогам минувшего тура чемпионата «Арока» обыграла дома «Тонделу» (2:0), одержав первую победу за семь игр во всех соревнованиях.

Информация для ставок

«Арока» побеждала в 6 из 7 прошлых матчей против «Жил Висенте»

«Жил Висенте» не забивал голы в 5 из 7 предыдущих поединков против «Ароки»

«Арока» не побеждала в 5 последних гостевых играх чемпионата Португалии

Прогноз

Результативной атакой в чемпионате Португалии участники этой встречи похвастаться не могут. «Жил Висенте» в десяти матчах забил 12 мячей, а «Арока» только 10 раз вскрывала защиту соперников. Поэтому рекомендуем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Бетсити.