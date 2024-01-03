«Жирона» — «Атлетико». Прогноз на матч Ла Лиги (03.01.2024)

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вчера, 15:56

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Жироне», а коэффициент на их победу составляет 2.6. Успех «матрасников» оценивается по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.6.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.68. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Жирона» пропустила вперед себя мадридский «Реал», но не уступает ему по очкам. Команда набрала 45 пунктов и опережает нынешнего соперника на семь пунктов и очень хочет как минимум не проиграть, иначе отрыв сократится в половину. Успех в этой встрече еще больше отцепит мадридский клуб от гонки за чемпионство. Два последних поединка «Жироны» завершились ничьей с «Бетисом» (1:1) и крупной победой над «Алавесом» (3:0).

«Атлетико» в последних матчах часто добивается нужного результата, но отстает от пары лидеров на семь пунктов, что довольно весомо. Коллектив имеет в активе 38 очков и опережает «Барселону» только по дополнительным показателям. В случае победы над «Жироной», подопечные заявят о готовности бороться за чемпионство в нынешнем сезоне. В прошлой игре «Атлетико» минимально обыграл «Севилью» (1:0) и поделил очки с «Хетафе» (3:3).

Информация для ставок

«Жирона» не проигрывает уже 12 матчей подряд

«Атлетико» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Жирона» проиграла три последних матча с «Атлетико»

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто забивают друг другу в личных встречах и с большой вероятностью такой исход может повториться. Сделать выбора в пользу ставки «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.