«Жирона» — «Кастельон»: прогноз на матч Сегунды (21.02.2021)

1613910664

сегодня, 15:31

«Жирона» играет против «Кастельона» 21 февраля 2021 года. Поединок будет сыгран в рамках 26-го тура испанской Сегунды.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Жироны», поэтому дают котировку 1.85. Также можно поставить на победу «Кастельона» за 4.90, а на ничейный исход за 3.30.

Форма команд

«Жирона» находится на девятой строчке в таблице и имеет в активе 34 пункта. Команда не горит желанием возвращаться в Примеру. В нынешнем сезоне у каталонского клуба 20 забитых и 23 пропущенных голов. «Жирона» проводит свои последние матчи не самым лучшим образом, клуб очень нестабилен и чередует неплохие матчи с ужасными.

«Кастельон» замыкает турнирную таблицу Сегунды с 22 баллами в активе. Команда забила 22 мяча и пропустила 34 гола. Это не лучший сезон для «Кастельона», скорее всего, клуб покинет Сегунду. Последние матчи «Кастельон» проводит неудачно. У «Жироны» будет отличный шанс на победу.

Информация для ставок

● «Жирона» выиграла всего один матч из последних пяти

● «Кастельон» проиграл в четырех матчах из пяти

● На своем поле «Жирона» выиграла лишь пять матчей из 13

Прогноз

Первый гол во втором тайме с коэффициентом 2.10 — актуальная ставка для этого поединка. Оба клуба являются далеко не самыми забивными в чемпионате, рассчитывать на обилие забитых мячей в этом матче не стоит.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Барселона» — «Кадис».