ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Жирона» — «Кастельон»: прогноз на матч Сегунды (21.02.2021)

сегодня, 15:31

«Жирона» играет против «Кастельона» 21 февраля 2021 года. Поединок будет сыгран в рамках 26-го тура испанской Сегунды.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.803.475.22
Fonbet Live! 1.06 10.00 12.65
Лига ставок 1.70 3.35 5.40
Pin-up 1.76 3.35 5.20

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Жироны», поэтому дают котировку 1.85. Также можно поставить на победу «Кастельона» за 4.90, а на ничейный исход за 3.30.

Форма команд

«Жирона» находится на девятой строчке в таблице и имеет в активе 34 пункта. Команда не горит желанием возвращаться в Примеру. В нынешнем сезоне у каталонского клуба 20 забитых и 23 пропущенных голов. «Жирона» проводит свои последние матчи не самым лучшим образом, клуб очень нестабилен и чередует неплохие матчи с ужасными.

«Кастельон» замыкает турнирную таблицу Сегунды с 22 баллами в активе. Команда забила 22 мяча и пропустила 34 гола. Это не лучший сезон для «Кастельона», скорее всего, клуб покинет Сегунду. Последние матчи «Кастельон» проводит неудачно. У «Жироны» будет отличный шанс на победу.

Информация для ставок

● «Жирона» выиграла всего один матч из последних пяти
● «Кастельон» проиграл в четырех матчах из пяти
● На своем поле «Жирона» выиграла лишь пять матчей из 13

Прогноз

Первый гол во втором тайме с коэффициентом 2.10 — актуальная ставка для этого поединка. Оба клуба являются далеко не самыми забивными в чемпионате, рассчитывать на обилие забитых мячей в этом матче не стоит.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Барселона» — «Кадис».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.803.475.22
Fonbet Live! 1.06 10.00 12.65
Лига ставок 1.70 3.35 5.40
Pin-up 1.76 3.35 5.20
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 16:17
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Кастельон» (Кастельон-де-ла-Плана)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100