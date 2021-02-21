«Жирона» — «Кастельон»: прогноз на матч Сегунды (21.02.2021)

«Жирона» играет против «Кастельона» 21 февраля 2021 года. Поединок будет сыгран в рамках 26-го тура испанской Сегунды.
|
2 : 1
завершен
сегодня, 20:15
Ставки букмекеров
Букмекеры уверены в победе «Жироны», поэтому дают котировку 1.85. Также можно поставить на победу «Кастельона» за 4.90, а на ничейный исход за 3.30.
Форма команд
«Жирона» находится на девятой строчке в таблице и имеет в активе 34 пункта. Команда не горит желанием возвращаться в Примеру. В нынешнем сезоне у каталонского клуба 20 забитых и 23 пропущенных голов. «Жирона» проводит свои последние матчи не самым лучшим образом, клуб очень нестабилен и чередует неплохие матчи с ужасными.
«Кастельон» замыкает турнирную таблицу Сегунды с 22 баллами в активе. Команда забила 22 мяча и пропустила 34 гола. Это не лучший сезон для «Кастельона», скорее всего, клуб покинет Сегунду. Последние матчи «Кастельон» проводит неудачно. У «Жироны» будет отличный шанс на победу.
Информация для ставок
● «Жирона» выиграла всего один матч из последних пяти
● «Кастельон» проиграл в четырех матчах из пяти
● На своем поле «Жирона» выиграла лишь пять матчей из 13
Прогноз
Первый гол во втором тайме с коэффициентом 2.10 — актуальная ставка для этого поединка. Оба клуба являются далеко не самыми забивными в чемпионате, рассчитывать на обилие забитых мячей в этом матче не стоит.
Ранее мы предлагали прогноз на матч «Барселона» — «Кадис».