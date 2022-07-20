«Зюлте-Варегем» -«Серен Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (23.07.2022)

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20 июля 2022, 13:59

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам нынешнего поединка. На победу «Зюлте-Варегем» в букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить по коэффициенту 2.2. Поверить в успех «Серен Юнайтед» можно по 3.05, а ничья котируется по коэффициенту 3.7.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.75. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то ТМ 2.5 будет стоить 2.1. Велика вероятность, что команды обменяются забитыми мячами. Сделать ставку на «обе забьют» можно по 1.63.

Форма команд

«Зюлте-Варегем» в прошлом сезоне не показал хороших результатов и не боролся за самые высокие места. В этом футбольном году эксперты также не пророчат команд стремительного возвышения. Тем не менее, на своем поле коллектив может создать проблемы практически любому сопернику. Два последних товарищеских матча «Зюлте-Варегем» сыграл вничью с «Валансьеном» (1:1) и проиграл «Остенде» (1:3).

«Серен Юнайтед» долгое время в прошлом сезоне числился аутсайдером турнира, но смог сохранить свое место и теперь будет играть, учитывая прошлые ошибки. В матче первого тура коллективу предстоит выезд, однако шансы зацепиться за очки у футболистов определенно будут появляться. В прошлой товарищеской встрече «Серен Юнайтед» крупно проиграл «Генку» (0:4), а ранее оказался сильнее «Сент-Трюйдена» (2:0).

Информация для ставок

«Зюлте-Варегем» уступил в четырех из десяти последних матчей во всех турнирах

«Серен Юнайтед» забивал в девяти из десяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти домашних поединков «Зюлте-Варегема» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива захотят хорошо стартовать в нынешнем сезоне, поэтому играть будут крайне аккуратно. В такой ситуации логичным вариантом будет сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.