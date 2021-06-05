«Волна» — «Лида». Прогноз на матч Первой лиги Беларуси (05.06.2021)

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сегодня, 00:38

«Волна» и «Лида» проведут очную встречу в Первой лиге Беларуси пятого июня. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом встречи букмекеры считают хозяев поля. Поставить на победу «Волны» БК Бетсити предлагает по коэффициенту 1.59. Шансы «Лиды» одержать викторию в гостях оцениваются в 4.82, а ничья котируется в 3.74.

Также букмекер не определился с результативностью в данном противостоянии. Ставки на ТБ (2,5) голов можно сыграть за 1.80, ТМ(2,5) – 1.90.

Форма команд

Перед стартом восьмого тура «Волна» замыкает лидирующую тройку в Первой белорусской лиге. На счету команды четыре победы и одна ничья, при двух поражениях.

Два последних матча в чемпионате «Волна» завершила успешно. Сначала команда с минимальным счетом обыграла на своем поле «Оршу» (1:0), а затем разобралась в гостях со «Слонимом-2017» (1:0).

У «Лиды» более скромные результаты на старте этого сезона. Команда выиграла только одну встречу в чемпионате, одолев три тура назад в гостях «Петриков» (3:2). Затем сегодняшние гости потерпели второе поражение в лиге, проиграв дома «Локомотиву» из Гомеля (0:4), а также разделили очки на выезде с «Оршей» (1:1). В турнирной таблице чемпионата «Лида» базируется на седьмом месте, набрав семь очков.

Информация для ставок

В 6 из 7 предыдущих очных встреч команды пробивали ТБ (2,5)

«Волна» выиграла только 3 из 10 предыдущих матчей на своем поле

«Лида» не уступала в 3 предыдущих гостевых поединках во всех турнирах

Прогноз

От ставок в пользу фаворита в этой встрече мы предлагаем воздержаться. «Лида» неплохо провела последние выездные встречи, а на поле «Волны» гости в последние годы стабильно набирали очки. Рекомендуем рассмотреть ставку на ТБ (2,5) по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Бетсити.

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