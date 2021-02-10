«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Андерлехт». Прогноз на матч Кубка Бельгии (11.02.2021)

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сегодня, 22:51

Битву команд с разных дивизионов Бельгии подарит нам 1/8 финала Кубка страны. «Сент-Жиллуаз» ждет в гости знаменитый «Андерлехт». Встреча состоится 11 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Андерлехт». Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.00. Победа «Сент-Жиллуаз» оценивается в 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.80.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.71. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 2.14. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Андерлехт» заметно улучшил свои результаты по сравнению с началом чемпионата. Команда продлила свою серию без поражений и вышла на четвертое место, отставая от «Антверпена», идущего на втором, всего на 5 очков. «Брюгге» догнать практически невозможно, а вот побороться за место в Лиге чемпионов команде по силам. В 1/16 Кубка страны «Андерлехт» прошел «Льеж» (2:0), а в прошлом туре чемпионата победил на выезде «Генк» (2:1).

«Сент-Жиллуаз» уверенно возглавляет свой дивизион, победив в 14 из 18 матчей. Команда выглядит на голову выше своих соперников. В то, что команда пойдет на повышение, мало кто сомневается. На прошлом этапе Кубка Бельгии «Сент-Жиллуаз» победил «Мускрон» (2:1), а в чемпионате оказался сильнее «Льерса» (2:1).

Информация для ставок

«Сент-Жиллуаз» проиграл один матч из последних пятнадцати во всех турнирах

«Андерлехт» имеет серию без поражений из шести матчей

В единственной встрече между командами в рамках Кубка Бельгии победу одержал «Сент-Жиллуаз» (3:0)

«Сент-Жиллуаз» забивает на своем стадионе уже 12 матчей подряд

Прогноз

Несмотря на то, что команды играют в разных по силе дивизионах, матч ожидается очень напряженным. Хозяева не собираются сдаваться на милость победителю и попробуют дать «Андерлехту» настоящий бой. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ничью в первом тайме. Коэффициент на такой исход составляет 2.33.

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