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Незнакомая поляна. «Быки» на «Маракане»

24 августа 2017, 17:29
Незнакомая поляна. «Быки» на «Маракане»

«Краснодар» в отборочных раундах Лиги Европы – гордость России, но «Соккер.ру» напоминает – в Белграде на результат повлияет не только качество газона.

51 000. У «Краснодара» толпа шумных врагов

Первая важная цифра, которую необходимо знать накануне решающего для «быков» матча в Белграде на легендарной арене, которую называют «Маракана» - все билеты проданы, сербы ждут аншлаг. Настоящее название стадиона - имени Райко Митича вспоминают куда реже, хотя этот самый Райко не снимался в фильмах про индейцев, как его однофамилец, зато были знатным нападающим – дважды становился серебряным призером Олимпиад.

А потом в качестве тренера Митич сделал Югославию второй сборной на Евро-68, и в атаке ему помог выдающийся форвард «Црвены Звезды» Джаич. Не удивительно, что именно легендарного Райко выбрали тренером сборной мира на прощальном матче Яшина. Но переименованием стадиона память футболиста и тренера «Црвены Звезды» почтили не так давно. Не удивительно, что в ходу народное название «Маракана».

По правилам безопасности УЕФА вместимость арены сокращали, так что сегодня чуть меньше 52 тысяч злых сербских фанатов будут ждать «быков» и попытаются на них надавить. В этот раз на трибунах вряд ли будут фанаты «Спартака» - в Краснодаре они болели за сербов, но в таком котле тяжело не свариться. И, как показывает практика, порой «Краснодар» очень выручает атмосфера на новой арене, а тут Шалимов сам заговорил о влиянии стадиона. Шума не боится, но качество поля наставника не устроило.

Учитывая, что «Краснодар» техничнее – первая команда РФПЛ по владению и количеству обводок за матч, надо учитывать и проблемы с газоном, и 51 тысячу соперников на трибунах, и 11 человек на поле – будет сложно. В гостях играть не так просто, как дома, и тут пригодится опыт предыдущего раунда – в датском городишке помог бодрый старт.

28.073. «Быки» выручают РФПЛ в рейтинге УЕФА

За три последних сезона ЦСКА заработал 28.073 пункта для России, «Зенит» - 54.073, «Ростов» - 19.573, «Локомотив» - 16.573, «Спартак» - всего 7.073. Два московских клуба подставляли РФПЛ, третий выступал средне – ЦСКА в сравнении с «Зенитом» не тянет на опытного еврокубкового спасителя, а «Ростов» разок сыграл в Лиге чемпионов и принес больше пунктов, чем «Спартак», который теперь пользуется местом РФПЛ в рейтинге лиг, чтобы избежать квалификации.

Но на каком месте здесь «быки»? На почетном втором, делят его с армейцами – заработали солидные для Лиги Европы 28 пунктов. Молодой клуб «Краснодар» такой же полезный, как опытный ЦСКА. Приятно это осознавать, тем более что именно благодаря таким вкладам как от «Ростова» и «быков» можно компенсировать традиционные осечки «Локомотив» или «Спартака» против откровенно никаких команд. «Краснодар» хорошо выступает в еврокубках – на их счету 3 из 10 успехов РФПЛ в плей-офф Лиги Европы в истории турнира, и должен продолжать в том же духе.

121. «Краснодар» злой в атаке даже без Смолова

В РФПЛ больше ударов по чужим воротам в стартовых турах нанес только «Спартак» - от отчаяния, тогда как «Краснодар» и ЦСКА отстали на три выстрела, но их 121 удар на брата отражает стиль игры. Хотя стоит признать, что без главного снайпера эффективность атак «быков» пострадала – несчастные 9 голов после 121 удара и 42 точных выстрела не впечатляют. Зато сегодня Федора ждут на поле, поскольку успехи Игнатьева радуют, но юному нападающему в сложном матче на стадионе «Маракана» лучше быть джокером.

В основе нужен форвард, связывающий игру «Краснодара» в последних сезонах. Смолов лупил по воротам чаще всех в РФПЛ, а теперь среди лучших игроков и стабильно выходящих в основе цифры скромнее – не в районе 5 ударов за игру, а в пределах 2.3-2.5, как у Классона и нового Вандерсона. Но фланговые хавбеки не заменят нападающего, а Лаборде, сыгравший всего один матч, не успел улучшить командную статистику. У «Краснодара» такой футбол, что выход Смолова может сказаться мгновенно, ведь нет сомнений, что и на стадионе «Црвены Звезды» российская команда создаст моменты.

Значит, все дело в реализации, первый выход Смолова в основе в новом сезоне станет хорошим знаком. Как и наличие резерва в ударной группе, ведь только Ристич – бывший игрок «Црвены Звезды» и автор отмененного в первом матче гола, может пропустить поединок из-за повреждения.  

54 %. «Црвена Звезда» - уверенная в себе команда

Если у «Краснодара» точность ударов в чемпионате России составляет 35 %, а в первой игре с сербами – 33 %, то есть тренд сохраняется и подтверждается в еврокубках, то у «Црвены Звезды» на выезде 54 % ударов – 7 из 13, добрались до Синицына. О проблемах с флангами защиты и опорной зоной, если там нет Каборе, а также о том, как опытных центральных защитников «быков» стараются растаскивать на подстраховке, говорили после матча. Поэтому такой показатель сербов не удивляет.

Но пугает, поскольку сегодня «Краснодару» надо думать не только об атаке. Ничья с любым счетом – в пользу российского клуба, но не подходит даже поражение 1:0. 2:1 – тоже мимо путевки в группу, поэтому надо аккуратно играть в обороне. Но если «Црвена Звезда» в гостях так выжидает с ударами и прицельно работает, как они дома играют? Результативно – по три мяча забили во всех домашних матчах чемпионата и дважды огорчили «Спарту» (ту, что в свое время выбивала «Краснодар»). «Иртышу» тоже забили дважды, у Боаки уже 7 голов в 7 матчах в ЛЕ, у Пешича – 5 голов в Суперлиге.

Надо ломать их успешную домашнюю серию, но нужно уважать злость, с которой «Красная Звезда» атакует в родных стенах. Также отмечаем, что сербы перенесли матч тамошней Суперлиги с «Борацем», отдохнули. А «Краснодар» рубился с «Ростовом» в гостях. С Мамаевым, Игнатьевым и Классоном в атаке нанесли три точных удара по воротам, тогда как у одного форварда Кучука по фамилии Дядюн – четыре таких выстрела. У Шалимова определенно есть проблемы при завершении атак, чего не скажешь о «Црвене Звезде» - им голы даются даже слишком легко.

8 из 8. Южане всегда побеждали в отборах ЛЕ

Нет в России клуба, который мог бы похвастаться, что в трех дебютных европейских сезонах из трех он проходил в групповой раунд. Или хотя бы еще до образования групп начать невероятно успешно и стабильно. «Локомотив» в теории мог удивить в девяностых годах прошлого века, однако они сначала в Кубке УЕФА нарвались на «Ювентус» Роберто Баджо и Раванелли, а потом через год встретили «Баварию» - повоевали, но Клинсманна и Шолля не убедили.

Так что у «Краснодара» уникальный опыт – прошли восемь первых соперников подряд в еврокубковых раундах на выбывание. Не считая последней победы над «Црвеной Звездой» - тут надо подтвердить преимущество в гостях правильным результатом, получаем 16 поединков, 12 побед, 3 ничьи и всего одно единственное поражение. От «Реала Сосьедад», хотя тогда успех 1:0 не спас испанского фаворита от вылета и счета 3:0. Но такую безупречную репутацию надо беречь, а удача сегодня должна быть на стороне «быков» - дома у них отобрали честный гол.

А «Црвена Звезда» скорее пользовалась недоработками футболистов Шалимова, чем доказала, что сильнее. Сейчас хозяева будут настаивать, что в гостях и дома сербы – две разные банды, но пока цифры и факты говорят в пользу «Краснодара» - «быки» любят и умеют играть в еврокубках, и следует пожелать им новой удачи. Всегда стараются сыграть в отборочных матчах ярко и результативно, хотя с годами подучились отстаивать победы первых матчей. Посмотрим, как сыграют сегодня, но нет сомнений – «Краснодар», как и раньше, заслуживает места в группе Лиги Европы.

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Igorello97
Igorello97
25 августа 2017 в 09:53
Поле как бы сказать, ну кто смотрел тот поймет.
Nikola45
Nikola45 ответил Victor20500
25 августа 2017 в 08:50
Victor20500:
Краснодар молодцы ,так держать быки!!!
Не удержали к сожалению!
Denfard
Denfard
25 августа 2017 в 00:21
Смолов не Рональдо он не способен выручить Быков в нужный игре
D.vil
D.vil
24 августа 2017 в 19:00
Надо не забывать, что в этом году Краснодар играл в Турции, где болельщики такие же, а то и хуже сербских) И ничего, прошел дальше))) Так что все будет хорошо!)
Victor20500
Victor20500
24 августа 2017 в 18:31
Краснодар молодцы ,так держать быки!!!
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