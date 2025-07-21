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Пресс-служба «Реала Сосьедад» ответила на вопрос о возвращении Захаряна

вчера, 11:42

Сотрудник пресс-службы испанского клуба «Реал Сосьедад» рассказал о том, когда стоит ждать возвращения полузащитника Арсена Захаряна в состав.

Захарян сейчас восстанавливается, больше нет информации. Команда будет играть предсезонный тур в Японии до 26 июля, а первая тренировка в Испании состоится 28 числа. К этому времени мы посмотрим, какая будет ситуация по его возвращению в общую группу.

Напомним, что из-за болезни 22-летний футболист пропускает азиатское турне команды и работает индивидуально.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:44
в сезон желательно входить плавно, без лишнего напряжения ! )
bq433pqdwr4w
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вчера в 12:17
Они сами не знают, когда он уже начнет играть
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:03
Я думаю, что Реал Сосьедад начинает раздражать ситуация с Захаряном. Прежде всего из-за комментариев людей, окружающих игрока. Особенно преуспел в этом агент Арсена. Он наговорил столько чепухи, что на её фоне нынешний клуб Захаряна выглядит просто глупо.
enhanus5g3x6
enhanus5g3x6
вчера в 12:00
Самый мудрый футболист, и не играет, а лечится, еще и большие деньги получает.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:55
Пресс - служба пребывая в неведении, сама в шоке , не знает, что и ответить...)
Capral
Capral
вчера в 11:51
Невероятно, он, до сих пор в команде!!!!!!! Сколько живу, но такого.......................
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:48
Пора Захаряну возвращаться в Россию.
Русский Моуриньо
Русский Моуриньо
вчера в 11:47
А че этот Ара там делает,дынями торгует?
Гость
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