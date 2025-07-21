Пресс-служба «Реала Сосьедад» ответила на вопрос о возвращении Захаряна

Сотрудник пресс-службы испанского клуба «Реал Сосьедад» рассказал о том, когда стоит ждать возвращения полузащитника в состав.

Захарян сейчас восстанавливается, больше нет информации. Команда будет играть предсезонный тур в Японии до 26 июля, а первая тренировка в Испании состоится 28 числа. К этому времени мы посмотрим, какая будет ситуация по его возвращению в общую группу.