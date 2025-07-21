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Артета — о трансфере Субименди: «Это был очень долгий процесс»

вчера, 11:21

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о подписании полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди.

Это был очень долгий процесс. У него было много возможностей решить, хочет ли он перейти. Он отказался от нескольких хороших вариантов, чтобы присоединиться к нам. Мы все очень впечатлены тем, что увидели за последние пару недель. Когда игрок работает с вами каждый день, ты видишь его характер, личность, интеллект. Видишь, как много он может привнести в команду. Я рад этому трансферу.

Напомним, что Субименди был официально объявлен игроком «канониров» 6 июля.

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Брулин
Брулин
вчера в 12:30
Ну если учесть стандартную английскую наценку в 30-40 млн, то можно сказать что Мадуэке игрок за двадцатку
Гость
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