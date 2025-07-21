Артета — о трансфере Субименди: «Это был очень долгий процесс»

Главный тренер «Арсенала» высказался о подписании полузащитника «Реала Сосьедад» .

Это был очень долгий процесс. У него было много возможностей решить, хочет ли он перейти. Он отказался от нескольких хороших вариантов, чтобы присоединиться к нам. Мы все очень впечатлены тем, что увидели за последние пару недель. Когда игрок работает с вами каждый день, ты видишь его характер, личность, интеллект. Видишь, как много он может привнести в команду. Я рад этому трансферу.