Агент форварда «Ньюкасла» Исака намекнул на уход футболиста

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вчера, 10:35

Гонсало Гайтан, агент нападающего «Ньюкасла» , в интервью саудовскому изданию высказался о возможном переходе игрока в другой клуб.

Мы изучаем и анализируем варианты, которые у нас есть. Возможно, Исак уже близок к следующему шагу в своей карьере, но я не буду раскрывать никаких подробностей трансфера.

В минувшем сезоне Исак сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Аль-Хиляля».