Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Агент форварда «Ньюкасла» Исака намекнул на уход футболиста

вчера, 10:35

Гонсало Гайтан, агент нападающего «Ньюкасла» Александера Исака, в интервью саудовскому изданию высказался о возможном переходе игрока в другой клуб.

Мы изучаем и анализируем варианты, которые у нас есть. Возможно, Исак уже близок к следующему шагу в своей карьере, но я не буду раскрывать никаких подробностей трансфера.

В минувшем сезоне Исак сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Аль-Хиляля».

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиМората перейдёт в «Комо» сразу после оформления Осимхена в «Галатасарае»
Вчера, 10:22
Гвардиола решился на главный трансфер лета для «Манчестер Сити». Меняют голкипера
Вчера, 10:16Roman Novikov в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
Слухи«Спортинг» договорился о покупке форварда «Альмерии»
Вчера, 09:25
Рэшфорд со своими агентами прилетел в Барселону
Вчера, 08:27
Слухи«Челси» вернёт защитника Сарра обратно «Страсбуру»
Вчера, 08:02
Слухи«Интер» заинтересован в переходе Джаки из «Байера»
Вчера, 00:24
Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:04
Думаю Ньюкасл грамотно усилится за эти деньги, трансферная политика у них хорошая. Сороки должны вытеснить МЮ, и занять топ 5 АПЛ (Ливерпуль, Сити, Арсенал, Челси, Ньюкасл). Имеется ввиду по статусу клуба. Юнайтед хоть и в кризисе, но всё ещё очень популярный, и авторитетный клуб.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:31
Тонкий такой намёк на "толстые обстоятельства"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 