«КуПС» — «Кайрат» Алматы. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (22.07.2025)

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21 июля 2025, 12:11

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «КуПС». Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.55. На успех «Кайрата» можно сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по 3. Ничья будет стоить 3.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.35, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«КуПС» на данный момент является одной из сильнейших команд Финляндии. Команда находится на третьем месте, с 31 очков, что на четыре меньше, чем у лидера сезона. В двух последних матчах «КуПСа» команды не смогли определить победителя, с «Милсами» (0:0) в 1/8 квалификации, и «ВПС» (1:1).

«Кайрат» Алматы является одной из сильнейших команд Казахской премьер-лиги. Клуб занимает второе место с 37 заработанными очками, и отстаёт от лидера сезона на три балла, при этом имеет игру в запасе. Две последние игры «Кайрата» завершились победой над «Оллимпия» Любляна (2:0), и ничьёй с «Кайсаром» (1:1)

Информация для ставок

«КуПС» проиграл два раза из десяти

«Кайрат» Алматы не проигрывает на протяжении восьми игр

Три последние встречи «Кайрата» завершились с тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Советуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.