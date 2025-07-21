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Агент экс-игрока «Шинника» Загре предложил создать фонд помощи футболистам

вчера, 10:49

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-защитника «Шинника» Бэна Загре, рассказал источнику о процессе лечения футболиста, у которого выявили рак в начальной стадии.

Жаль, что врачи «Шинника» не заметили у Бэна болезнь. Сейчас ему сделали операцию в Португалии. Он будет проходить жёсткий курс химиотерапии из-за метастазов. «Шинник» после этого перечислил ему 90 тысяч рублей.

Естественно, он благодарен футболистам и клубу. Сейчас я хочу обратиться к нашему футбольному союзу (РФС – прим. источника). Необходимо создать фонд помощи футболистам, в который будут жертвовать богатые и состоявшиеся игроки. Было бы хорошо, если бы такой фонд помог Бэну и помогал другим.

Загре нужны деньги, чтобы проходить лечение. Ему помогаю я, ему помогает [нападающий «Ахмата» Мохамед] Конате. Но есть люди, которые оказываются в более тяжёлой ситуации. Дюкову и Митрофанову надо создать такой фонд, который будет помогать игрокам. Я бы и сам этим занялся, но сейчас в контактах между Россией и Европой есть трудности.

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:04, ред.
Думаю, Селюк, поимевший на своих подопечных нехилые деньги, мог бы и сам помочь без огласки.
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