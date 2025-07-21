Агент экс-игрока «Шинника» Загре предложил создать фонд помощи футболистам

Футбольный агент , представляющий интересы экс-защитника «Шинника» , рассказал источнику о процессе лечения футболиста, у которого выявили рак в начальной стадии.

Жаль, что врачи «Шинника» не заметили у Бэна болезнь. Сейчас ему сделали операцию в Португалии. Он будет проходить жёсткий курс химиотерапии из-за метастазов. «Шинник» после этого перечислил ему 90 тысяч рублей.

Естественно, он благодарен футболистам и клубу. Сейчас я хочу обратиться к нашему футбольному союзу ( РФС – прим. источника). Необходимо создать фонд помощи футболистам, в который будут жертвовать богатые и состоявшиеся игроки. Было бы хорошо, если бы такой фонд помог Бэну и помогал другим.

Загре нужны деньги, чтобы проходить лечение. Ему помогаю я, ему помогает [нападающий «Ахмата» Мохамед] Конате. Но есть люди, которые оказываются в более тяжёлой ситуации. Дюкову и Митрофанову надо создать такой фонд, который будет помогать игрокам. Я бы и сам этим занялся, но сейчас в контактах между Россией и Европой есть трудности.