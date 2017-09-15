«Зенит» как важнейший клуб для сборной

Еврокубковая неделя показала, что сборной России можно надеяться только на «Зенит». «Соккер.ру» объясняет разницу между футболистами Манчини и конкурентов.

Чем плохи россияне «Спартака»?

После «Марибора» вопрос звучит издевательски, но напомним. Ребров – средний возрастной голкипер, не для сборной, а Селихов уступает конкурентам. Ещенко и Комбаров не подходят для схемы Карреры с тремя защитниками. Значит, не подходят и как латерали сборной. По Глушакову в основе вопросы. Что может дать сборной, если в тридцать лет остается футболистом без идеальной позиции? Кроме того, полузащитник «Спартака» так же слаб в защите, как и Дзагоев, например. При этом Денис заметно топорнее в атаке, чем Алан.

Остаются центральные защитники «Спартака». У Джикии и Кутепова высокие шансы оказаться в заявке России на ЧМ после любых «привозов». Выбор маленький, и даже если Илья будет в запасе клуба – Черчесов даст ему шанс. И Самедову тоже, ведь наставник часто доверяет любимчикам. Но ведь Александр – футболист-вспышка, возрастной, нестабильный и умеющий разочаровать. Доверять спартаковцам нельзя, кроме Зобнина, и то – потому что Роман из другого теста. Даже Глушаков может ничего не дать сборной России. За шесть лет ни одного полезного гола не придумал и сыграл маловато сильных важных матчей.

Что не так со сборниками из ЦСКА?

Тут не все так безнадежно, поскольку можно собрать троих приличных людей для заявки и четвертого незаменимого, по мнению Черчесова – речь про Акинфеева. Вот только у Фернандеса нет опыта игры в защите с тройкой из сборной – полноценный дебют получился обнадеживающим, но это лишь первая проба. У Акинфеева она далеко не первая, но Игорь может провести сезон за клуб на высоком уровне, а потом как «привезет» в сборной... А у Дзагоева, если говорим о команде России, хроническая игровая проблема – здоровье.

Кроме того, армейские защитники официально предали сборную имени Черчесова. Игнашевич и братья Березуцкие с этим наставником не спешат работать, а Васин так часто ошибался, что ему тяжело доверять защиту национальной команды. Будет здорово, если Щенников заметно прибавит и дорастет до уровня основы сборной – Комбаров в последнее время огорчает. Но пока у ЦСКА фактически один нужный сборной человек, молодой лидер Головин. К Александру нет принципиальных вопросов по пути в сборную. Как спартаковский Зобнин – игрок, которому хочется доверять и симпатизировать.

Россияне «Локомотива» и «Краснодара» не тянут?

У этих клубов достаточно сильных игроков, но часто речь об иностранцах. Гильерме и Жоаозиньо с нужными паспортами, но не люди для основы. Может, Мамаев – стабильный российский футболист? Нет. Газинский перспективнее, чем Тарасов, поскольку мяча не боится, но оба уступят Игорю Денисову по мастерству, даже если способны успешнее сыграть «в кость». Впрочем, Черчесов не вызовет Денисова, даже если «Локомотив» станет чемпионом. Зато, как помните, Шишкин недавно был опорником сборной. Петров, Синицын, Крицюк, Подберезкин – нормальные футболисты, но в этом списке нет незаменимых для «Краснодара». Так зачем они сборной?

У «Локомотива» похожая ситуация, добротных футболистов нельзя назвать незаменимыми. Тарасов и Игнатьев в заявке клуба, но только брат Алексей Миранчук может пригодиться сборной, а у «быков» есть его аналог – Смолов. Федор, безусловно, должен быть в заявке на чемпионат мира. Но в целом «Локомотив» и «Краснодар» не базовые клубы. Не собрать там по пять, шесть или даже больше сильных футболистов для заявки на ЧМ-18. Впрочем, раз идут на втором и третьих местах в РФПЛ, то на их ребят логичнее обращать внимание даже активнее, чем на игроков ЦСКА и «Спартака». За небольшими исключениями, о которых уже сказано. Но какой клуб тогда выручит сборную при формировании заявки на ЧМ?

Манчини поможет собрать сборную?

Полоз, Дзюба и Кокорин впервые вместе сыграли с легкостью. Сказалось появление Нобоа в центре? Однозначно. Слабость «Вардара» помогла? Разумеется, такой команде можно проиграть, только если постараться. Зато классом козырнули. Такое решение, как Кокорин принял перед голом Дзюбы с пасом пяткой, может выбрать только не слабый футболист. И у Манчини таких много. Теперь на судьбе сборной скажется успешность россиян «Зенита».

Многие из подопечных Манчини пригодятся, поскольку результаты их команды зависят не строго от иностранцев, а от самих россиян и конкретно Кокорина. Что Александр еще раз доказал против «Вардара». Заодно форвард демонстрирует, что у него есть самоуважение – проснулся динамовец, который играл пешком, забегал, показывает амбиции. В этом смысле огорчил лишь Лунев, когда сказал, что он Акинфееву не конкурент. Никогда нельзя такие заявления делать – Андрей сильный молодой голкипер, за ним будущее. Голкипер «Зенита» должен мечтать об основе у Черчесова.

Наверное, многие в глубине души смирились, что сборная России будет тонуть в рейтинге ФИФА и провалит домашний турнир. Однако пока не сыграны три гарантированных матча на ЧМ-18, надо думать, чем помочь сборной? И первое, что нужно сделать сейчас – постараться отсеять из команды тех, кто себя десятки раз дискредитировал и продолжил на этой неделе. Второе – понимать, насколько успехи россиян «Зенита» важны, если именно эта команда станет лучшей по ходу сезона. На Евро-2008 Хиддинк собрал сборную-солянку из игроков ЦСКА, «Зенит», «Динамо», в атаке был форвард «Спартака», капитаном – полузащитник «Рубина». Но и тогда было по пять игроков ЦСКА и «Зенита» - база нужна.

Команда России будет зенитовской?

Даже Дзюба способен за полгода набрать форму. Так что Черчесову не стоит дважды за месяц давать интервью с фразой «надо подумать, нужен ли сборной габаритный форвард». Наставнику, который не смог наиграть ни одну из линий, а вратарем выберет Акинфеева, даже если Лунев проведет сезон сильнее, нельзя игнорировать работу клубных тренеров. Тем более, Черчесов сам об этом говорит – мол, успех его сборной зависит от Ганчаренко, Карреры и Манчини. Так что если «Зенит» собрал россиян и сможет подготовить Лунева, Смольникова, Кузяева, Шатова, Полоза, Ерохина, Дзюбу и Кокорина к весне, то всех надо брать в сборную.

Национальная команда сможет положиться на зенитовских игроков, если все будут брать пример с Кокорина. И если Кузяев и Ерохин не продолжат линию Смольникова и Шатова – Игорь и Олег часто в «Зените» играли сильнее, чем в сборной. Но сейчас, когда лидером команды явно стал Кокорин, а иностранный капитан команды Кришито не в курсе, что у петербуржцев в коллекции есть два еврокубка – думает, сейчас мечтают о первом, то больше можно не рассказывать о влиянии Халка, Данни, Гарая и Витселя. Паредес ведь их всех по смыслу не заменил, голы и передачи не по его части.

«Зенит» забрал у «Ростова» и других клубов небесталанных людей. А кто там средний по уровню – тот может в итоге выступать в сильнейшей команде сезона, улучшив форму. Тогда как на заметный массовый прогресс россиян других клубов сложно рассчитывать. С защитой ЦСКА все и давно явно. Они снова пропустили в групповом раунде Лиги чемпионов. Со спартаковцами – тоже все ясно. Игроки «Локомотива» не все такие молодые, как Миранчуки, а «Краснодар» подарит парочку сборников, но кроме Смолова там никого в железную основу пока нет. Зато у самого Федора могут появиться проблемы из-за формы Кокорина.

Жаль лишь, что в Санкт-Петербурге нет сильных молодых российских центральных защитников, на которых Манчини может положиться. Ведь когда армейскую оборону меняет спартаковская – спокойнее не становится. На Кубке Конфедераций Черчесов пытался сделать базовым клубом сборной «Спартак» - по количеству сборников в заявке, и результат не обрадовал. А вот если Кокорин с коллегами доберется до ЧМ-18 в нынешней форме, то поиграет за рубежом раньше Смолова и Головина. У «Зенита» высокий шанс стать самым важным коллективом для успеха сборной. В основу Черчесову нет смысла ставить всех-всех, но значительную часть заявки могут заполнить симбиозом футболистов «Зенита» и «Ростова», которые сейчас играют вместе.

Одно огорчает – Станислав Саламович не похож на тренера, который ловко подхватит чужие наработки. На того, кто сумеет не конфликтовать с игроками «Зенита». Поддержит лучших из «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и «Локомотива». Создаст команду. Влияние работы Манчини на результат сборной России в таком случае только растет. Роберто далеко не с первой попытки находит место в основе для ключевых россиян «Зенита», но если Кокорин смог – остальным пора брать пример. Сборной нужны приличные футболисты в лучшей форме. Если многие будут из успешного и бегущего «Зенита» - будет здорово.