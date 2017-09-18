«Самый лучший тренер в мире». Садырин от «А» до «Я»

Сегодня любимому тренеру болельщиков ЦСКА и «Зенита» могло исполниться 75 лет. «Соккер.ру» рассказывает о Павле Федоровиче Садырине.

Аллея. Несколько лет назад в Петербурге появились топонимы, в которых увековечены имена легендарных наставников «Зенита» - Павла Садырина и Юрия Морозова. Аллея Садырина располагается в Удельном парке.

Боготворённый. Садырина не просто любили, его боготворили за простоту, скромность, характер, прямоту и мужские поступки. Он настоящий герой Ленинграда-Петербурга и категорично уважаемый человек в армейском сообществе.

Ветки. Во время сбора «Зенита» в Финляндии команда побежала 25-километровый кросс по снегу, и чтобы подбодрить подопечных Садырин ближе к концу маршрута так, чтобы футболисты видели, выложил из веток фразу: «Ну что, тяжело, уроды?»

Граффити. Стадион ЦСКА, открытый в прошлом году, украшен граффити с изображением культовых игроков и тренеров в истории армейского клуба. Не забыли и Павла Федоровича Садырина, который на рубеже 80-х и 90-х вернул ЦСКА в высшую лигу и оформил «Золотой дубль», а потом еще дважды возглавлял «красно-синих».

Дедушка. Садырин очень мечтал стать дедом, понянчить внуков, но, к большому сожалению, не дождался этого счастья, которое способно сделать счастливым любого пожилого человека. Старшая внучка Анастасия появилась на свет спустя два года после того, как Павел Федорович ушел из жизни.

«За спасение погибавших». Государственная награда Российской Федерации, которой награжден Павел Садырин за спасение ребенка, тонувшего в пруду на базе «Зенита» в Удельной. Инцидент датирован 1995 годом.

Игрок. Сейчас имя Садырина ассоциируется, в первую очередь, с его тренерской работой, однако болельщики с солидным стажем могут похвастаться тем, что застали Павла Федоровича на футбольном поле. Начал свою карьеру он в пермской «Звезде», а потом на протяжении декады защищал цвета питерского «Зенита», за которые провел 333 встречи в рамках чемпионата СССР и на протяжении шести лет носил капитанскую повязку.

Кричалка. «Самый лучший тренер в мире – Павел Фёдорович Садырин», - лозунг, который объединяет армии болельщиков ЦСКА и «Зенита», эту кричалку с одинаковой благодарностью скандировали и Санкт-Петербурге, начиная с тех времен, когда он еще был Ленинградом, и в Москве.

Молотов. Садырин появился на свет в 1942 году и сделал первые шаги в футбольной карьере в городе, который непродолжительное время (с 1940 года по 1957-й) носил имя в честь знакового народного комиссара и министра иностранных дел СССР. С помощью Павла Федоровича раскрываем юным читателям страничку из истории Перми.

Олег Романцев. Отношения двух культовых отечественных тренеров долгое время не складывались, но расстались они если не друзьями, то людьми, поборовшими обоюдные неприязни, судя по рассказу бывшего пресс-атташе «Спартака» Александра Львова.

«Письмо четырнадцати». Перед чемпионатом мира в США в сборной России, которую тренировал Садырин, разгорелся скандал. Четырнадцать игроков подписали письмо, в котором требовали улучшить материально-техническое обеспечение сборной и сделать главным тренером Анатолия Бышовца, выразив обеспокоенность «тренировочным процессом и методами подготовки Садырина, которые не соответствуют уровню главной команды страны». Многие подписавшие это письмо впоследствии жалели о своем решении, ибо подверглись осуждению именно за пункт о смене наставника, а близкие к Садырину люди утверждают, что эта история подорвала его здоровье.

«Рубин». В конце 90-х Павел Федорович работал в Казани, но не смог вывести «Рубин» в высший свет, в отличие от ЦСКА и «Зенита», заняв только 7-е место в Первом Дивизионе. «Рубин» пришлось еще пару лет подождать своего героя, которым стал Курбан Бердыев.

Сборная России. Павел Федорович Садырин – первый главный тренер в истории сборной России. Он возглавил национальную команду в 1992 году и повез сборную России на первый крупный турнир – ЧМ-1994.

Трагедии. Садырин не слишком любил распространяться о своей личной жизни, однако все знали, что это человек непростой судьбы. Пал Федорович усыновил племянника после гибели в автокатастрофе сестры и ее мужа, его первая жена тяжело болела и рано ушла из жизни, да и сам Садырин явно мог еще многое сделать, если бы не предательства, болезни и потрясения…

Учителя. Своими учителями и людьми, которые повлияли на формирование его как тренера, Пал Федорович называл Гавриила Качалина, Юрия Морозова и Валерия Лобановского.

Фраза. «Не понял, что за дела?», - любимое выражение Павла Садырина, которое он повторял в любой непонятной ситуации.

Хобби. Садырин очень любил рыбалку и находил успокоение за этим занятием. А еще коллекционировал брелоки.

Цветы. Каждый год 18 сентября в них утопает мемориальная доска, установленная в честь легендарного тренера на петербургском доме, в котором жил Садырин. Его по-прежнему помнят, любят и чтут.

Чемпион. Под руководством Павла Федоровича чемпионами СССР становились «Зенит» и ЦСКА, причем оба титула знаковые: в 1984 году Садырин впервые в истории сделал «сине-бело-голубых» чемпионами, а с «армейцами» в 1991 году стал победителем последнего союзного первенства.

Щенки. Быль. На армейской базе жила дворняга по имени Муха. К ней относились по-доброму, но первый приплод работники базы решили умертвить – свора была ни к чему. После этого Муха пропала на несколько месяцев, после чего явилась с десятком здоровых щенят, сохранив, таким образом, свое новое потомство. Одного из щенков взял к себе известный любитель собак Садырин и дал ему прозвище Толстый, так тогда дразнили одного из футболистов ЦСКА.

Юмор. Говорят, в компании Садырина невозможно было грустить, скучать и злиться, душевный был человек. Павлу Федоровичу помогало умение смотреть на трудности с иронией, причем чувство юмора проявлялось не только в пересказе анекдотов, но и в бытовых ситуациях, что так необходимо для поддержания хорошей атмосферы в команде.

«Я хочу выйти в высшую лигу, чтобы обыграть „Спартак“», - заявил Садырин в середине 90-х, когда возглавил «Зенит», который обитал в Первой лиге. Пал Федорович исполнил свое обещание: «сине-бело-голубые» вернулись в элитный дивизион, а тогдашний гегемон был бит.